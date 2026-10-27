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Clima y agro: cambian los vientos, suben las temperaturas y se esperan nuevas lluvias

Tras varios días de precipitaciones irregulares y temperaturas bajas, el viento rotará hacia el norte y favorecerá el ingreso de humedad. Qué se espera para el sur de Santa Fe, la región núcleo y el Litoral

Vanessa Balchunas, meteoróloga y ambientalista

Por Vanessa Balchunas, meteoróloga y ambientalista

27 de octubre 2026 · 06:10hs
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Los cambios en los vientos marcarán la evolución del clima durante los próximos días en la región

Los cambios en los vientos marcarán la evolución del clima durante los próximos días en la región

La última semana de octubre comienza con cambios en las condiciones meteorológicas. Después de varios días de precipitaciones muy desiguales en la región y temperaturas contenidas, el viento rotará hacia el oeste y noreste, con mayor participación del sector norte. Este cambio favorecerá el ascenso de las temperaturas y el ingreso progresivo de humedad, y se esperan nuevas lluvias.

El nuevo escenario abre una etapa de condiciones más primaverales, aunque todavía con cierta inestabilidad y la posibilidad de que otro frente frío modifique el panorama hacia el próximo fin de semana.

Para el sector agropecuario, la distribución de las lluvias y la evolución de la humedad serán variables importantes a seguir. Los aportes registrados durante los últimos días no fueron uniformes, por lo que las condiciones pueden presentar diferencias según cada localidad.

>> Leer más: Arrancó la siembra de soja en el centro norte santafesino y apunta a cubrir 1,1 millón de hectáreas

Lluvias muy dispares entre localidades

Entre el viernes 23 y el domingo 25, las precipitaciones volvieron a mostrar una distribución irregular: mientras algunas localidades recibieron chaparrones importantes, otras registraron apenas unos milímetros.

En Santa Fe se reportaron 52,2 mm en Irigoyen, 38 mm en Carlos Pellegrini, 30 mm en Montes de Oca, 25,5 mm en Rosario y 20 mm en Santa Teresa. En cambio, los registros fueron de 6 mm en Álvarez y de 5,2 mm en Zavalla.

Fuera de la provincia también hubo contrastes: 66 mm en Arroyo Barú (Entre Ríos), y 104,2 mm en Almafuerte (Córdoba), frente a apenas 4,5 mm en Marcos Juárez. Estos valores corresponden al período comprendido entre el 23 y el 25 de octubre y no al total acumulado de toda la semana.

El fin de semana terminó con viento del sur y sudeste, ráfagas y un nuevo descenso térmico. La alternancia entre humedad, precipitaciones sectorizadas y entradas de aire fresco sigue marcando el comportamiento de esta primavera.

Vientos del norte: cambia la circulación sobre la región núcleo

Este lunes 26 todavía se percibe el aire fresco dejado por el último pulso del sur. Sin embargo, el viento tenderá a establecerse del este y noreste, con una mayor participación del norte durante los próximos días.

Este cambio favorecerá el ingreso de aire más cálido y, paulatinamente, un aumento de la humedad disponible. No se prevé un viento intenso y constante durante toda la semana, aunque podrán presentarse ráfagas aisladas de alrededor de 45 km/h, en particular cerca de cambios de tiempo.

Hacia el próximo fin de semana habrá que seguir la eventual aproximación de otro frente frío, capaz de modificar nuevamente la dirección del viento.

Del frío persistente a tardes más primaverales

En cuanto a temperaturas, Rosario y el sur santafesino comenzaron el lunes con mínimas próximas a los 9-11 °C y máximas cercanas a los 20-22 °C. Entre martes y miércoles se espera un ascenso paulatino, con tardes de 23 a 26 °C.

Hacia jueves, viernes y sábado podrían alcanzarse valores de 25 a 29 °C en distintos puntos de la región central, con marcas puntualmente superiores hacia el centro y norte de Santa Fe.

Las temperaturas bajas registradas reiteradamente durante octubre resultan llamativas para una primavera avanzada. No obstante, una mañana fría aislada no constituye por sí sola un récord: lo inusual fue la repetición de irrupciones de aire frío provenientes del sur, combinadas con períodos de abundante nubosidad que limitaron el calentamiento diurno.

¿Vuelven las lluvias antes de noviembre?

Para el sur de Santa Fe y el entorno de Rosario, lunes y martes aparecen como las jornadas de mayor estabilidad relativa.

A partir de mitad de semana podría aumentar la nubosidad y no se descartan chaparrones puntuales, aunque los pronósticos disponibles todavía difieren acerca de su ubicación y momento exacto.

La señal de inestabilidad más importante se concentra hacia el domingo 1º de noviembre o el comienzo de la semana siguiente, cuando podría aproximarse un frente y desarrollarse lluvias o tormentas en la provincia y zonas vecinas.

Algunos pronósticos regionales plantean acumulados semanales orientativos de 5 a 30 mm para Santa Fe, mientras que otras proyecciones muestran menos lluvia en el este hasta el domingo.

En el Litoral, el centro y norte santafesino y parte de Entre Ríos se mantendrán los contrastes: no todas las localidades tendrán precipitaciones ni estas llegarán al mismo tiempo. La evolución del frente y el ingreso efectivo de humedad definirán la distribución final.

Para el agro, la cuestión central será cómo se distribuyan esos aportes y si alcanzan para sostener las condiciones de humedad en los perfiles de suelo.

El Niño: un contexto favorable, no la causa de cada tormenta

El Niño sigue activo y fortaleciéndose. En su informe del 8 de octubre, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) señaló una probabilidad superior al 83 % de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte a muy fuerte durante el período hasta enero-marzo de 2027.

Este escenario puede favorecer, a escala estacional, patrones atmosféricos más propicios para precipitaciones en parte del centro y noreste argentino.

Pero no todas las lluvias de primavera son consecuencia de El Niño. En nuestra región, la llegada de aire cálido y húmedo desde el norte, los frentes fríos, las perturbaciones en altura, los sistemas de baja presión y el calentamiento diurno son mecanismos característicos de esta época del año.

El Niño modifica el contexto de circulación y las probabilidades de humedad y lluvia; no determina por sí solo cuándo, dónde o cuánto va a precipitar.

La mirada hacia el comienzo de noviembre

La semana propone una transición: menos frío, mayor presencia del viento del este y noreste, tardes gradualmente más cálidas y una posible reorganización de la inestabilidad hacia el cierre.

Para los próximos días, el dato a seguir será cuánto sube la temperatura, pero también si el nuevo aporte de humedad coincide con el avance de otro sistema frontal. Allí estará la clave para saber si noviembre empieza con tormentas o con una nueva postergación de las lluvias.

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