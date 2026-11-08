El vino que nació en las aulas y llegará al altar de León XIV

El Don Bosco Licoroso Especial será utilizado por León XIV en Córdoba. Se elabora en Rodeo del Medio, donde la comunidad salesiana combina formación, producción y oportunidades para los jóvenes

La bodega en Rodeo del Medio vincula la formación de jóvenes en vitivinicultura con la producción de vino desde hace 125 años.

La vitivinicultura argentina reúne producción, trabajo y conocimientos que se transmiten de generación en generación. Con fuerte arraigo en las economías regionales, también forma parte de la identidad cultural del país. Su dimensión se refleja en las cifras, la Argentina cuenta con cerca de 200.000 hectáreas de vid distribuidas en más de 22.000 viñedos, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En Mendoza, una experiencia centenaria suma a ese entramado una misión educativa y social: la de la Escuela y Bodega Don Bosco, en la localidad Rodeo del Medio. Allí se elabora el Don Bosco Licoroso Especial, el vino que será utilizado en la misa que presidirá el Papa León XIV en Córdoba durante su visita a la Argentina.

Para la comunidad salesiana, la elección del vino Licoroso Especial representa un reconocimiento a una historia que comenzó hace 125 años, cuando la enseñanza de un oficio y el trabajo en los viñedos empezaron a abrir nuevas oportunidades para los jóvenes. En 1901, el padre Pablo Robotti y los primeros alumnos de la obra salesiana comenzaron a elaborar un vino destinado a las celebraciones de su comunidad. Aquella producción nació junto con las primeras clases de viticultura y enología de la Escuela Don Bosco, como parte de una propuesta que vinculaba el aprendizaje con el trabajo cotidiano.

Más de un siglo después, esa tradición continúa en el mismo lugar. En la elaboración participan estudiantes de los niveles secundario, terciario y universitario, acompañados por quienes trabajan diariamente en la bodega. La experiencia permite que los conocimientos adquiridos en las aulas se pongan en práctica entre viñedos y procesos de elaboración.

“Es un honor y una enorme alegría para toda nuestra comunidad. Este vino lleva consigo el trabajo, la fe y el aprendizaje de muchas generaciones de jóvenes. Que hoy pueda formar parte de una celebración presidida por el Papa nos conecta profundamente con quienes comenzaron esta historia en 1901”, señaló María Laura Perigrinelli, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Obra de Don Bosco de Rodeo del Medio.

El Don Bosco Licoroso Especial es un vino dulce, de color naranja brillante y sabor amable. Según explicaron desde la comunidad, sus características fueron pensadas especialmente para el uso litúrgico: su tonalidad busca evitar manchas en los elementos utilizados durante la celebración. Su elaboración requiere, además, un cuidado particular por el significado que adquiere el vino en la Eucaristía.

Como parte de este acontecimiento, la comunidad salesiana entregará al pontífice una edición especial conmemorativa de los 125 años de esta tradición educativa y vitivinícola. El obsequio busca acercarle la historia de una obra que creció alrededor de una capilla, una escuela, los viñedos y la bodega.

Los salesianos llegaron a Rodeo del Medio en 1898, a partir de la donación de terrenos destinados a construir una capilla y una escuela de agricultura para los hijos de los peones rurales. Con el tiempo, aquella iniciativa amplió su propuesta e incorporó formación secundaria, terciaria y universitaria, junto con el Santuario de María Auxiliadora y los espacios productivos.

En 1965 creó la primera Facultad de Enología de Latinoamérica, un paso que consolidó el vínculo entre educación y producción. Actualmente, la obra recibe a jóvenes de parajes remotos y de familias con dificultades económicas, y mantiene el propósito de brindar herramientas para su desarrollo y su inserción laboral.