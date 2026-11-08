Franco Colapinto peleó toda la carrera y, aunque no sumó, se fue como el mejor Alpine y buenas sensaciones

El argentino largó y llego 13º en San Pablo, delante de su compañero Pierre Gasly, al que superó antes del último cambio de gomas. Ganó Norris, Mercedes campeón

Con gomas intermedias en el piso mojado de Interlagos, Colapinto comanda el grupo del fondo, adonde quedó tras una mala largasda. Luego recuperaría hasta el 13º puesto final en San Pablo.

Franco Colapinto minimizó los daños en el GP de San Pablo en Interlagos . En una carrera cambiante, con piso mojado al principio y lluvia al final, el argentino finalizó donde largó, 13º, delante de su compañero Pierre Gasly, al que superó justo antes de entrar a boxes y eso le valió terminar adelante. Luego de una extraña mala salida, peleó con el cuchillo entre los dientes. Para Alpine fue un mal fin de semana igual, con los dos autos fuera de los puntos y sin siquiera aprovechar las contingencias. Ganó Lando Norris y Mercedes se coronó campeón de constructores.

Colapinto se fue conforme con su rendimiento y eso fue un buen indicio. No se lo notó apagado ni mucho menos, señal de cuando interiormente supo que pese a la "pésima largada, la peor del año" como la calificó, dio batalla. De hecho, la superación a Gasly fue al límite, como corrió todo el Gran Premio. Y la hizo en el momento justo para finalizar adelante del francés.

Cuando en el giro 27 Colapinto se fue apenas de largo al final de la recta cuando intentaba superar a Charles Leclerc en la pelea por el 14º lugar, quedó marcado el destino de su carrera y fue un indicio de que fue Ferrari el que terminó decidiendo mejor.

"FUI AL LÍMITE TODA LA CARRERA. LARGAMOS PÉSIMOS, FUE LA PEOR DEL AÑO". Franco Colapinto luego de quedar 13° en Interlagos. #BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/nzAEuXjRjO

Es que después de que todo el mundo sacó las intermedias para poner gomas lisas, Leclerc fue el que más estiró la parada previendo que vendría el agua y en el box de Colapinto parecía que habían optado por lo mismo, en vistas de que permaneció mucho en pista y hasta defendió con uñas y dientes la posición con Nico Hulkenberg y Arbid Lindblad, que lo atacaron con gomas nuevas. El alemán solo podría superarlo saliéndose de pista en la curva 1, lo que le valdría una sanción.

Leclerc también venía aguantando y exactamente en el momento en que Colapinto volvió a parar para poner gomas blandas nuevas, en la vuelta 55, empezó a lloviznar. De a poco, lo que le valió recortar y hasta recuperar la vuelta con George Russell, por ejemplo. Pero unos giros después fue evidente que había que volver a poner las intermedias.

Lo bueno de ese tramo para el argentino fue que el caucho era más fresco al de Pierre Gasly y no solo lo alcanzó, sino que lo superó dos curvas antes de entrar a boxes por las gomas de lluvia. Y como el equipo hizo lo mismo que en la primera parada, es decir, entrar los dos a la vez, ahí le ganó la pulseada para salir adelante en el giro 63.

Un premio consuelo. Porque Leclerc finalmente aprovechó quedarse mucho en la pista, volvió detrás de Liam Lawson y lo superó al final para finalizar 7º. El de Ferrari largó atrás del argentino además.

A diferencia de lo de siempre, Colapinto no tuvo una buena largada, fue taponado por el debutante Rafael Camara y Gasly aprovechó para superarlo por afuera después de la S de Senna. El argentino recuperó al iniciar la segunda vuelta, pero volvió a perder en el mismo sector. Y venían en tándem hasta que Gasly sí pudo con Leclerc ya con gomas lisas y Colapinto no.

Es decir, tal como explicaría luego el argentino, los Alpine recuperaron ritmo de carrera, estuvieron al de Ferrari, pero la mala posición de largada y la estrategia no los benefició. Ni con Colapinto ni con Gasly.

La última imagen de Colapinto fue la de cada Gran Premio de Brasil, sobre el paredón de boxes saludando al público argentino que se acercó. Habían pasado pocos minutos del final de la carrera y la lluvia era más intensa que la de las últimas vueltas. Una señal más de que terminó conforme.

Adelante, Norris largó mal, pero Kimi Antonelli siguió de largo en la curva 1 muchas vueltas después y perdió toda su ventaja. Mientras que el maestro de la lluvia Max Verstappen otra vez hizo un carrerón como en el 2024 y, aunque esta vez no ganó, finalizó segundo delante de su compañero Isack Hadjar.

Los Mercedes de George Russell y Antonelli terminaron 4º y 5º, y les sobró para celebrar la Copa de Constructores, mientras que un desteñido Oscar Piastri terminó 6º.

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Qué pasó antes de largar en Interlagos

Colapinto finalmente largó 13º, por la nueva sanción a Arvid Lindblad, pero ascendió en realidad dos lugares, ya que se movió la posición de Leclerc, que debía seguir 14º.

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Antes de arrancar, en la vuelta de reconocimiento, el campeón Kimi Antonelli perdió completamente el Mercedes y se fue por el pasto. En un momento parecía que no podría sacarlo pero lo hizo, volvió al box, lo limpiaron y salió con el tiempo justo.