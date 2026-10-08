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Crónicas de campaña: las lluvias reactivaron la siembra de girasol y maíz tempano en el centro y norte de Santa Fe

La recuperación de la humedad permitió retomar la implantación de ambos cultivos, que ingresaron en su etapa final. El 96% del trigo presenta un estado bueno a muy bueno, aunque persiste el déficit hídrico en sectores del noroeste

8 de octubre 2026 · 14:27hs
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El maíz temprano en el centro-norte santafesino.

El maíz temprano en el centro-norte santafesino.

Las lluvias permitieron reanudar la siembra de girasol y maíz temprano en el centro norte santafesino, donde ambos cultivos ingresaron en la etapa final de implantación. La recuperación de la humedad también favoreció al trigo: el 96% de las 462.500 hectáreas sembradas se encuentra en condiciones buenas a muy buenas, con algunos lotes excelentes, según el Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

El informe, correspondiente al período comprendido entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, señala que las precipitaciones de los últimos quince días aliviaron la falta de agua en buena parte del área relevada. Sin embargo, la mejora fue desigual y dependió de los milímetros acumulados en cada zona.

La lluvia en cada zona

El noroeste provincial, particularmente el departamento 9 de Julio, recibió las menores precipitaciones y todavía presenta cultivos con síntomas de déficit hídrico. Estas diferencias en la disponibilidad de humedad condicionaron tanto las tareas en los lotes como la planificación de la campaña gruesa 2026/27.

En el caso del maíz temprano, las lluvias de la semana anterior, las precipitaciones débiles del período y la elevada humedad ambiente repusieron el agua útil en la cama de siembra. Esto permitió retomar la implantación y avanzar hacia su cierre. Los lotes ya sembrados se encuentran en pleno desarrollo vegetativo, mientras continúan las aplicaciones puntuales de fertilizantes nitrogenados y herbicidas, junto con las tareas de monitoreo y control.

La recuperación de la humedad superficial también permitió reanudar la siembra de girasol. En el centro norte de General Obligado, los lotes relevados atraviesan el desarrollo vegetativo y alcanzan el estadio V5, correspondiente al quinto par de hojas verdaderas. A la par, siguen las aplicaciones de insumos y el seguimiento del cultivo, detallaron desde la Bolsa santafesina.

Qué pasa con el trigo

El trigo, en tanto, mantiene una evolución mayormente favorable. Solo el 4% de la superficie presenta un estado regular. En algunos sectores, la falta de lluvias había provocado manchones que pasaron del verde intenso al verde amarillento, un cambio asociado a la menor absorción de nitrógeno por la escasez de agua en el suelo.

>> Leer más: "El agro necesita la misma estabilidad que el petróleo y la minería"

Las precipitaciones recientes recuperaron la humedad en los centímetros superficiales, necesaria para acompañar las etapas de floración e inicio de fructificación. Aun así, el panorama presenta contrastes: mientras en 9 de Julio se observaron lotes afectados por el déficit hídrico, en General Obligado se relevaron cultivares en excelente estado y en etapa de grano lechoso.

Hasta el cierre del relevamiento no se detectaron plagas ni enfermedades de consideración en el trigo, de acuerdo con el informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

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