Crónicas de campaña: se sembró el girasol en el centro norte provincial

El servicio de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe señaló que el período húmedo favoreció el inicio del ciclo de ese cultivo. También se cerró la siembra de maíz temprano. El 96 % de los cultivares de trigo se presentó en estado bueno a muy bueno

El período húmedo favoreció el inicio de los ciclos del girasol y maíz temprano en el centro norte provincial. Así lo señaló el Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que da cuenta del cierre de los procesos de siembra de esos cultivos.

“Las precipitaciones repusieron el agua útil en la cama de siembra y los perfiles de los suelos, aunque condicionaron totalmente las tareas agrícolas y dejaron sectores puntuales sin completar las hectáreas inicialmente estimadas”, dijeron en el SEA.

Los acumulados departamentales registraron promedios mínimos de 8 a 30 mm y máximos de 30 a 110 mm, con cuatro días de lluvia y cobertura del 100 % del área informada.

Las nuevas precipitaciones, sumadas a las de semanas anteriores, repusieron el contenido de agua útil en la cama de siembra y sumaron milímetros a los perfiles de los suelos. Esta situación revirtió los síntomas de déficit hídrico observados previamente en los trigales y consolidó el buen desarrollo de la campaña fina y el inicio de la gruesa, aunque las condiciones ambientales limitaron las labores agrícolas.

Girasol y maíz

La siembra de girasol cumplinó con una superficie final alcanzó 169.400 hectáreas, frente a una intención inicial fue de 170.000. En sectores muy puntuales del noroeste no se cubrió la totalidad de las hectáreas estimadas inicialmente. Los cultivos transitaron el desarrollo vegetativo; en el centro del departamento General Obligado se observaron lotes en V4, correspondiente al cuarto par de hojas verdaderas. Se efectuaron aplicaciones aisladas de fertilizantes nitrogenados y herbicidas, junto con tareas de monitoreo y control.

En tanto, sobre una intención de 98.000 hectáreas, la superficie final con maíz temprano fue de 97.800 hectáreas La diferencia respondió a las características ambientales de sectores muy puntuales del noroeste del área de estudio. Los lotes se encontraron en pleno proceso de desarrollo vegetativo, con observaciones en el centro del departamento General Obligado y en el centro-sur de Las Colonias. También se realizaron aplicaciones aisladas de fertilizantes nitrogenados y herbicidas, además de los controles correspondientes.

Trigo bueno

Mientras tanto, el 96 % de los cultivares de trigo se presentó en estado bueno a muy bueno, con lotes excelentes, y el 4 % restante en estado regular. Las lluvias registradas durante los últimos siete días de septiembre y los primeros trece días de octubre posibilitaron una recuperación oportuna en las etapas de floración e inicio de fructificación. Hasta el momento no se detectaron plagas ni enfermedades de consideración. En función de la evolución del cereal, las condiciones climáticas y la relación insumo-producto, se analizaron nuevas estrategias de refertilización.