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Crónicas de campaña: la soja se blinda por el Niño

La Guía Estratégica para el Agro prevé un aumento de 2% en la superficie a implantar en la región núcleo. Los planes son sembrar antes, intensificar los planteos y acortar los ciclos.

17 de octubre 2026 · 20:15hs
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La intención de siembra de soja es de 4

La intención de siembra de soja es de 4,5 millones de hectáreas en la región.

La soja arranca la campaña en la región núcleo con más superficie en los planes y estrategias que buscan anticiparse a los excedentes hídricos. La primera estimación marca una intención de siembra de 4,5 millones de hectáreas, un 2% más que en la campaña pasada. La suba responde a pequeños cambios que privilegian a la oleaginosa por sobre cultivos sensibles al agua, como el girasol, o que están en retirada, como el maní o el sorgo en la región. De todos modos, el área proyectada queda por debajo del promedio de los últimos 15 años, de 5,2 millones de hectáreas, en línea con una tendencia que cumple una década.

Con este diagnóstico, el último reporte de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) señaló que el objetivo de los productores sojeros es claro: minimizar los problemas, sobre todo a la siembra, y maximizar los kilos en cada lote. Para esto hay varias estrategias.

Las estrategias

Una es adelantar siembras y apuntar a fechas óptimas de rindes. Hay quienes arrancaron el 15 de octubre, cuando lo usual es hacerlo después del 20. El adelanto responde a “maximizar rindes, optimizar la logística y también minimizar problemas de implantación”. Ante las señales de que el “Niño” ya está actuando en la región, el sector busca anticiparse ya que se prevé, que al retirarse el frente frío que frena el ingreso de humedad, en la segunda quincena aumente la posibilidad de lluvias significativas.

Otra estrategia es aumentar la densidad de siembra y achicar entre surcos para asegurar el nacimiento ante eventuales excesos de lluvia.

La principal preocupación está puesta en el control de malezas problemáticas. “La fecha de implantación de cada lote quedará definida cuando se logre un adecuado control previo”, señala el informe elaborado por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo para la Bolsa de Comercio de Rosario,

La campaña se define lote a lote. “Variedades de mayor potencial para los mejores ambientes y materiales más estables en aquellos de menor productividad”, sentencian. Y agregan: “Esperamos un salto en el nivel tecnológico con mayor compra de semilla fiscalizada”.

La siembra de ciclos cortos forma parte del menú adaptativo. “En nuestra zona predominan los grupos IV largos, pero esperamos que este año aumente la participación de los grupos IV cortos y III largos, buscando aprovechar mejor la ventana de siembra ante un escenario de mayores lluvias”, explicaron en Corral de Bustos.

Acortar ciclos

“En resumen, sembrar antes, intensificar planteos y acortar ciclos son las principales herramientas en esta campaña en la que el exceso de agua puede ser un gran problema o una gran ventaja según como el productor juegue sus cartas”, indicaron los especialistas de la Bolsa.

Las 36 estaciones de la red GEA/BCR en la región núcleo sumaron 7 mm como promedio por las lluvias de la última semana. Esto permitió una nueva mejora en la condición del trigo.

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