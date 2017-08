Por caída de aportes coparticipables, Santa Fe refuerza críticas a la Nación

El socialismo reforzó ayer sus críticas a la Nación luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuestionara a las sucesivas administraciones provinciales de ese signo político por la falta de obras para paliar las inundaciones registradas en territorio santafesino en 2016 y 2017. Mientras que el gobernador Miguel Lifschitz retrucó con que "es muy notable y preocupante" la caída de los aportes por coparticipación federal, su antecesor, Antonio Bonfatti, objetó al funcionario de Mauricio Macri por haber lanzado "ligeras imputaciones que resultan, cuanto menos, falaces" (ver aparte).

Tras recordar que durante su mandato no paró de "poner en marcha obras hidráulicas", Lifschitz disparó: "Es muy notable y preocupante la caída de la coparticipación, algo que tiene que ver con la recesión económica, porque la masa de tributos que percibe la Nación se reduce, y con la deuda que el Ejecutivo mantiene por el IVA, un componente fundamental que repercute en el dinero que llega a las provincias y, por ende, a municipios y comunas".

En esa línea, el jefe de la Casa Gris habló de una caída de la coparticipación "en el orden del 15 al 20 por ciento, en relación a los mismos meses del año pasado". Y, en declaraciones a La Ocho, enfatizó: "Además, fue sin previo aviso, con lo cual los intendentes y presidentes comunales están preocupados".

"Es una problemática que venimos hablando en las reuniones de ministros de Economía de las provincias, e incluso se lo transmitimos al titular de la cartera de Interior (Rogelio Frigerio, quien hoy estará en Rosario) porque no sólo afecta a Santa Fe sino al resto de los distritos", subrayó.

El Ministerio de Economía provincial ya había alertado sobre una baja de los recursos de coparticipación de "tres puntos por debajo de lo presupuestado", lo que representa unos 500 millones de pesos menos de lo calculado en principio.

Su titular, Gonzalo Saglione, atribuyó esa merma al impacto negativo en la recaudación que tuvo la modificación del impuesto a las ganancias, a un descenso del consumo que repercutió en la percepción por el IVA (también coparticipable) y al reintegro de este último tributo a los exportadores.

Días atrás, integrantes del Foro de Intendentes del Peronismo se declararon en "estado de alerta" frente a la caída de la coparticipación en la provincia de Santa Fe.

"Durante el primer bimestre del año los recursos sufrieron caídas leves, pero hubo un importante aumento de esa baja en marzo y, al recibir la cuota coparticipable de la primera quincena de abril, la sorpresa es mayor. Relevados todos los municipios, las bajas van de un mínimo de 35 por ciento a un máximo de 54 por ciento", sostuvieron los 22 intendentes a través de un comunicado.

Peña, al brindar el martes pasado su informe mensual ante el Senado nacional, les endilgó a las sucesivas administraciones socialistas la responsabilidad por la falta de obras necesarias para paliar las últimas inundaciones en la provincia.

A partir de una pregunta del senador nacional por Santa Fe Omar Perotti (PJ-FpV) sobre la marcha del plan de obras que anunció la Casa Rosada para prevenir catástrofes como las provocadas meses atrás por las intensas lluvias en la provincia, el funcionario asestó una estocada que, al mismo tiempo, pareció activar la campaña de cara a las próximas elecciones.

Buscando cerrar la controversia por la emergencia hídrica, Lifschitz aseveró que "en los últimos 40 años no existe gestión que haya hecho tanta inversión en obras públicas".

No obstante, desde la vereda de Cambiemos, el diputado nacional José Núñez advirtió que "no pueden hacer en cuatro años lo que no se hizo antes".

"No suma lo de Peña. Un gobierno debe dar respuestas, cumplir con las leyes y saber que, si hay una sentencia de la Corte Suprema que te obliga a devolverle a Santa Fe lo que le pertenece y fue retenido ilegalmente, hacerse cargo de eso", retrucó el diputado provincial Jorge Henn, del Frente Progresista (FPCyS), en alusión a la deuda histórica por la retención del 15 por ciento de la coparticipación.