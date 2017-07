Garré: "Cristina no dio ninguna orden para salvar a De Vido de ser expulsado"

"Cristina Kirchner no hablo con ninguno de nosotros, no nos dio ninguna orden, esto es una convicción que hubo una operación política y que la Cámara no tiene facultades para excluir de su seno a personas que no estén condenadas y sobre las que no se este pidiendo el desafuero", sostuvo la legisladora.





Garré aclaró que no está "dispuesta" a "cubrir, apañar, o ayudar a zafar de las consecuencias de sus actos a una persona corrupta", pero que habría sido "una arbitrariedad" apartar a De Vido de su banca.









"Ayer se derrotó un intento de seguir adelante con la expulsión de un integrante de la Cámara por un mecanismo no constitucional", consideró la exministra de Defensa en declaraciones a Radio El Mundo.

Por otra parte, Garré también cuestionó el decreto del Gobierno que ordenó remover de su cargo al director del Banco Central Pedro Biscay, que había sido designado en 2014.

"El tema de Biscay yo no conozco a fondo pero él dice que lo que en definitiva él hace es tratar de informar todo lo que ocurre en el banco Central y que tenia un mandato por cumplir", comentó al respecto la diputada kirchnerista.