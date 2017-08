Fein pidió a los rosarinos que vayan a las urnas "a expresar su voto democrático"

La intendenta Mónica Fein destacó que la votación en Rosario se desarrollaba con absoluta normalidad y pidió a los ciudadanos a ir a las urnas "para expresar su voto democrático".





Las declaraciones de la intendenta fueron realizadas tras emitir su voto este mediodía en la Escuela Nº 524 Luis Pando, de Italia al 2200. "Todos los datos nos plantean que (la apertura de mesas) fue normal, como siempre con algunas demoras, pero toda la ciudad está respondiendo normalmente", dijo Fein.





Respecto de la jornada electoral, destacó que "es una gran oportunidad que tienen los ciudadanos de elegir dentro de cada uno de los partidos quién quiere que lo represente y por eso hay que venir a votar".









"Hay que venir a expresar su voto democrático", pidió la intendenta. Y en diálogo con el móvil de La Ocho rescató "la seriedad de los medios de Santa Fe y Rosario que respetaron la veda electoral, porque creo que muchos medios nacionales no lo hicieron y esto no es bueno para la democracia. Es empezar a correr la linea y creer que todo vale".





Por último, Fein se refirió a quienes dudan de ir a votar y les pidió "que no desperdicien la oportunidad, tienen en sus manos un gran poder y no usarlo significa que otro lo use por el o ella".