El Registro Civil de calle Salta estará abierto hasta las 16 para retirar los 1.800 DNI

Debido a que todavía quedan alrededor de 1.800 DNI sin retirar, el Registro Civil de Rosario (calle Salta 2752) tendrá abiertas sus puertas hoy, en horario corrido, desde las 8 hasta las 16, para poder cubrir las necesidades de los ciudadanos que deben retirar sus documentos para poder votar. Se trata de rosarinos que están en condiciones formales de cumplir con ese ejercicio.

"Son personas que suelen dejar hasta último momento ese trámite", se encargó de advertir Gonzalo Carrillo, director del Registro Civil provincial, quien comentó que esta cantidad de documentos es "algo inferior a otras elecciones, pero el promedio se mantiene estable".

Vale destacar que el Registro Civil tiene la obligación de mantener en guarda los documentos durante un año, tras lo cual los remite al Renaper para su destrucción.

En ese sentido, es oportuno resaltar que se puede votar con el documento que figura en el padrón, o con un ejemplar posterior, pero nunca con un ejemplar anterior.

Justificar la no emisión

Las autoridades que supervisan el proceso electoral subrayaron que los que no vayan a votar deben justificar su no emisión de voto a través de internet. Incluso, los argentinos que residen en el exterior también podrán realizar ese trámite on line y, de ese modo, evitar ir a un consulado o a una embajada.

La justificación se debe efectuar a través de la página de infractores (http://infractores.padron.gob.ar). Allí tienen que explicar las razones por las que no se votó: distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación o encontrarse fuera de Argentina; enfermedad; fuerza mayor (inundación o terremoto); denuncia de fallecimiento; y funciones electorales.

Al ingresar al sitio web oficial se debe consignar el motivo por el cual no votó y la documentación que lo acredite. Puede ser un pasaporte sellado o un certificado médico. Si el motivo es la distancia de más de 500 kilómetros, tienen que ir a una comisaría a pedir un certificado que confirme esa situación.

Denuncias de irregularidades

En la jornada electoral de hoy los ciudadanos pueden denunciar irregularidades que adviertan en el proceso de votación. La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitará dos vías: una es un número de celular para comunicarse por WhatsApp, y la otra es una página web.

Se pueden denunciar el expendio de bebidas alcohólicas (ver aparte), locales partidarios que no respeten la distancia establecida respecto de los lugares de votación, faltante de boletas, reunión de electores en horario de veda, encuestas en la puerta de los locales de votación, violación del secreto del voto por parte del ciudadano, difusión de encuestas de boca de urna, así como la realización de espectáculos públicos o deportivos durante el período de veda.

Los ciudadanos deben tener en cuenta para realizar las denuncias que crean correspondientes vía WhatsApp al 11-2455-4444, o a través del sitio web denuncias.electoral.gov.ar, con fotos y videos, vinculadas con infracciones a la veda que comenzó el viernes pasado.

"El sistema de denuncias por WhatsApp fue implementado con la finalidad de brindar a la ciudadanía una herramienta cuya utilización masiva la convierte en una adecuada vía de comunicación para darles curso en el momento mismo en que el evento se está produciendo, o bien cuando se tome conocimiento del mismo", remarcaron desde la Cámara Nacional Electoral.

En tanto, para las denuncias vinculadas a la situación personal de cada elector en el padrón, como errores u omisiones, hay que comunicarse con la Oficina de Reclamos y Consultas de la Cámara Nacional Electoral (011) 4370-2506 o al 0800-999-7237, o mandar un mail a reclamos.padron@pjn.gov.ar.

Según las autoridades, en Rosario no habrá modificaciones en el servicio del transporte público de pasajeros. Mientras que las escuelas en que se desarrollan los comicios, no tendrán clases en el turno de mañana a la mañana.