El justicialismo se imponía en Santa Fe en las elecciones para diputado nacional

A las 6.30 de la mañana, y con el 97,5 por ciento de las mesas escrutadas, el Frente Justicialista se imponía con el 27,87 por ciento de los votos por encima de Cambiemos (27,14 por ciento). El Frente Progresista quedaba tercero con el 11,98 por ciento.





Si bien el candidato de Cambiemos Albor "Niky" Cantard era candidato más votado (27,14%), era superado por la suma de los dos candidatos de la interna peronista: Agustín Rossi (17,26%) y Alejandra Rodenas (9,75%).





"Me voy a dormir sin conocer los resultados que nos pueden dejar como los más votados de la provincia. No entiendo por qué en Santa Fe Capital está escrutado el 95 por ciento de las mesas y en Rosario no llega al 40. Es más que raro", le dijo Rossi a este diario a las dos de la madrugada.





En la interna del Frente Progresista, Luis Contigiani (9,67%) vencía a María Eugenia Schmuck (2.30%).

Después de una madrugada donde se contaba voto a voto, finalmente el justicialismo se imponía esta mañana en las elecciones para diputado nacional