Rossi ganó la interna y el PJ peleaba por ser el más votado en la provincia

Los candidatos del Frente Justicialista apagaron las computadoras a la madrugada con la idea de que podían quedar como la fuerza más votada en la provincia. Hasta las tres de hoy Cambiemos aparecía como el espacio que más adhesiones había cosechado en todo Santa Fe. Pero el conteo se clavó a esa hora cuando faltaba cargar el 53 por ciento de los votos emitidos en Rosario y las boletas en favor del PJ iban descontando aquí una ventaja menor a dos puntos. Lo que sí pudo dirimirse temprano fue el nombre del vencedor interno. Una vez más Agustín Rossi revalidó su liderazgo al imponerse con holgura a la ex jueza penal Alejandra Rodenas por 25 puntos en la que era la confrontación principal. El tercer postulante de esta coalición, Pablo Di Bert, quedó muy lejos de ambos.

"Me voy a dormir sin conocer los resultados que nos pueden dejar como los más votados de la provincia. No entiendo por qué en Santa Fe Capital está escrutado el 95 por ciento de las mesas y en Rosario no llega al 40. Es más que raro", le dijo Rossi a este diario a las dos de hoy.

De impacto

La primera noticia de impacto es que en esta primaria el Frente Justicialista peleó como nucleamiento más votado en toda la provincia, una reivindicación para esta fuerza política que merecerá múltiples análisis. Una novedad añadida es que el peronismo que contenderá por las bancas legislativas dentro de dos meses es de inequívoca matriz kirchnerista. Minutos antes de las 22, al agradecer a los que habían elegido acompañarlo, Rossi puso en claro hacia dónde apuntará. "Siete de cada diez santafesinos votaron en contra del gobierno nacional. La provincia de Santa Fe se mostró crítica a la gestión de este gobierno. Este gobierno perjudica a los santafesinos", dijo.

En la singular competencia que entrañan las Paso, donde la disputa es al interior de los partidos y no entre ellos, los resultados en el PJ concitaban la mayor expectativa, por ser el único de los grandes que en Santa Fe presentaba candidatos en proyección de paridad. Como en mayo de 2011, cuando se impuso a Rafael Bielsa y a Omar Perotti, Rossi conquistó ayer la interna del PJ.

Las circunstancias son ahora distintas. Por entonces este ex concejal rosarino de 57 años era el jefe de bancada en la Cámara de Diputados de un gobierno nacional con vasto consenso y en ejercicio. Hoy el Chivo Rossi demuestra la fidelidad de entonces a ese espacio político pero en momentos en que el kirchnerismo está sometido a una enconada discusión interna. La gran pregunta que se abre es si todas las adhesiones que con la suma de sus tres listas ayer cosechó el PJ persistirán unidas cuando llegue el turno de la general.

Que sí

Con el resultado recién puesto Rossi y Rodenas apuestan a que así sea. El ganador aseguró que agradecía el llamado de su desafiante interna y su compromiso de trabajar juntos. "Hemos tenido diferencias en el marco de unas Paso pero ambos hemos coincidido en la caracterización de este gobierno nacional que produce inequidad para la mayoría". Unos minutos antes la ex jueza había dicho: "Tengo la fuerte convicción de que el peronismo de Santa Fe no está de rodillas,está de pie, y yo quiero agradecer eso. Estamos muy contentos. Confío en que la gente nos va a acompañar en octubre".

El desempeño del PJ en Santa Fe resultó notable en más de un sentido. Una llamativa innovación es que se tornaba la fuerza más votada a diputado nacional en Rosario. Con ello en la competencia de discursos contra el gobierno de Mauricio Macri relegó al Frente Progresista, que tuvo una magra cosecha en la ciudad que domina hace 28 años.

Flanqueado por el candidato a concejal Roberto Sukerman, por el diputado nacional Marcos Cleri de La Cámpora y por la concejala Norma López, dijo Rossi del resultado: "Esto nos hace redoblar nuestro compromiso con los que más sufren en Santa Fe. Para que los comerciantes no tengan que cerrar su negocio porque no pueden combinar tarifas con ventas. Para que los industriales puedan generar producción con valor agregado. Para que a los jubilados no les quiten los medicamentos del Pami. Para que a los chicos que les sacaron la beca del Progresar puedan volver a tenerla. Con todos ellos nos hemos comprometido".

Unir lo diverso

El gran reto frente a este trascendental rendimiento es como se amalgaman ahora las diversas caras de la identidad peronista. En estas internas Rossi reivindicó su pertenencia al proyecto que conduce Cristina Kirchner. En cambio Rodenas surgió como la candidata que pudieron sintetizar distintos actores de un peronismo más ortodoxo que es refractario al liderazgo de la ex presidenta. Estuvieron con ella los senadores provinciales del PJ, los intendentes y presidentes comunales y un centenar de sindicatos. Lo que harán ahora cada uno de estos sectores, junto a ese colectivo polifónico que es el electorado peronista, es un desafío para los ganadores de ayer a la vez que una incógnita.

También lo es el rol que asumirá el último candidato a gobernador del PJ y actual senador nacional el rafaelino Omar Perotti. El que aparecía como hombre fuerte del peronismo santafesino brilló por su voluntaria ausencia en esta contienda interna. Pensando en 2019 es concebible que haya querido ser prescindente asumiendo que para ser gobernador necesita contar con cada poroto y no dispersar a ninguno. El actual intendente de Rafaela y el senador del departamento Castellanos, de los pagos de Perotti y sin dudas sus delegados allí, jugaron sin ambigüedad por Rodenas. Ahora Perotti, que hizo equilibrismo discursivo desde su escaño en el Senado, los tiene a todos juntos, en una lista que promete no mezquinar rigor contra el gobierno de Cambiemos.

Rodenas. "El peronismo de Santa Fe está de pie", dijo la ex jueza.