La provincia cuestiona a la Justicia por atenuar las medidas de seguridad de presos peligrosos

El secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, hizo saber su disconformidad con la decisión judicial de ordenar en qué lugares deben ser alojados detenidos considerados de peligrosidad dentro de los ámbitos carcelarios de la provincia

En distintas misivas elevadas a jueces, el funcionario dejó en claro que acatará "puntillosamente" las medidas emanadas de resoluciones judiciales, "pero que eso no implica no expresar su discrepancia y disconformidad con ellas".

El anuncio ocurre luego de que el camarista Daniel Acosta aceptara ayer un hábeas corpus en el que las defensas de Ariel "Guille" Cantero y Emanuel Chamorro fueran trasladados en un pabellón determinado al que habían solicitado ir.









"Guille" Cantero está alojado en la cárcel de Coronda. Foto: La Capital/Archivo.



Esto se suma a una ya larga polémica en la que el funcionario del Poder Ejecutivo y distintos jueces se enfrentan a partir de las órdenes de estos últimos para movilizar internos dentro de las cárceles, a veces por el hecho de denunciar éstos que se encuentran en situaciones de indignidad o agravamiento de las condiciones de encierro.

Cococcioni en varias ocasiones resaltó las órdenes judiciales que piden trasladar presos conflictivos como una situación que debilitaba las condiciones de seguridad de las unidades penitenciarias a su cargo.

Por eso, ante la decisión de Acosta, dijo que habrá traslados rotativos, de modo sorpresivo y no anunciado, de modo de cumplir la orden judicial que indica que estos presos "quieren estar en un pabellón común" y que debe "ponerse celo en evitar su fuga".

Cococcioni indica que ese tipo de decisión es una facultad del órgano penitenciario, según el artículo 7 inciso tercero de la ley 24.660. Pero solicita que en caso de que judicialmente se ordene el alojamiento de presos de este tipo en algún lugar determinado, "se lo defina con una orden expresa del juez que lo requiera".









"Solicitamos no confundir el respeto a las ordenes judiciales con ningún tipo de conformidad con el contenido de la orden. De hecho, no estamos conformes, sino que hacemos saber la gravedad institucional que implica no permitir al Servicio Penitenciario implementar todas las medidas de seguridad a su alcance en relación a detenidos de altísima peligrosidad. Y aclaramos que la decisión sobre el alojamiento es la principal medida de seguridad", indica la nota elevada por el funcionario.

"Respondemos por nuestras decisiones. No respondemos por decisiones judiciales", sostiene el secretario de Asuntos Penales, que afirma "respetar la legitimidad e incumbencia de los jueces, pero que su cargo también tiene potestades específicas, que además se sostiene en la legitimidad de ser funcionario de un gobierno elegido por los santafesinos".

Los internos a los que involucra las medidas de seguridad en relación a su perfil son:

Ramón Ezequiel Machuca

Ariel Máximo Cantero

Alexis Damián Caminos

Ricardo Albertengo

Andrés Soza Bernard

Luis Orlando Bassi

Marcelo Fabián Bassi

Mariano Gernán Salomón

Facundo Nicolás Muñoz

Milton Emanuel Damario

José Iván Damario

Diego Lucas Ochoa.