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Netflix confirmó la cuarta temporada de "Envidiosa": cuándo se estrena

Se trata de última entrega de la serie protagonizada por Griselda Sciliani. La producción es uno de los tantos lanzamientos de Netflix hechos en Argentina

9 de abril 2026 · 09:23hs
Envidiosa tendrá cuarta temproada y será la última

"Envidiosa" tendrá cuarta temproada y será la última

Luego de tres exitosas temporadas, Netflix confirmó el regreso de la serie protagonizada por Griselda Siciliani. Tras el éxito de la tercera entrega de "Envidiosa", la plataforma de streaming dio a conocer la fecha de estreno de su última temporada.

"Envidiosa" sigue la historia de Vicky (interpretada por Siciliani), una mujer cercana a los 40 años que desea formar una familia pero no logra encontrar pareja. La serie combina comedia, drama y romance, y cuenta con un elenco de reconocidos actores como Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Violeta Urtizberea, entre otros.

La tercera temporada, que llegó a Netflix en noviembre de 2025 con diez episodios, profundizó en la obsesión de Vicky por casarse y convertirse en madre, en medio de una crisis personal al cumplir 40 años.

Ahora, la “N roja” anunció el estreno de la cuarta temporada a través de un video oficial.

>> Leer más: Hecho en Argentina: Netflix estrena nueva oficina y una agenda de estrenos nacionales

Cuándo estrena la cuarta temporada de "Envidiosa"

Son muchos los fanáticos que esperan la nueva temporada de la serie, tanto en Argentina como el resto del mundo. Si bien siempre hubo expectativa antes de cada tanda de capítulos, este momento es especial: se espera el final de temporada.

Según dio a conocer Netflix, no falta mucho para que lleguen los nuevos capítulos. La última temporada de "Envidiosa" se estrenará el 29 de abril.

Qué se sabe sobre la cuarta temporada de "Envidiosa"

El anuncio se realizó en el evento “Hecho en Argentina 2026”, donde la plataforma presentó todas las producciones nacionales que se vienen. Allí también confirmaron la cuarta temporada.

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El spot comienza con Adrián Suar diciendo: “Estoy con un nivel de sobreinformación… estoy produciendo Envidiosa, que está llegando a su final”.

Tiempo atrás, la propia Griselda Siciliani había confirmado que este año se daría a conocer la cuarta y última temporada de la serie: “No lo sabe nadie, que hay cuarta y última temporada de Envidiosa. Terminó y ya está hecha”, expresó. Cabe remarcar que la actriz también se encuentra produciendo la serie de Moria Casan junto a Cecilia Roth y Sofìa Gala, quienes también aparecen en el spot.

Además, se dio a conocer una imagen de la nueva temporada que dejó algunas pistas sobre la trama: en ella se puede ver a Siciliani junto a Esteban Lamothe y una muchacha.

>>Leer más: El furioso descargo de la guionista de "Envidiosa": "Me matan de pena las minas que se enojan"

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El elenco y dirección de “Envidiosa”

Los personajes principales de la serie son interpretados por reconocidos actores que se suman a la labor de Siciliani.

Entre ellos se destacan: Esteban Lamothe (Matías), Pilar Gamboa (Carolina), Violeta Urtizberea (Lucila), Marina Bellati (Débora), Bárbara Lombardo (Melina), Débora Nishimoto (Mei), Lorena Vega (Fernanda) y Susana Pampín (Teresa).

Escrita por la guionista Carolina Aguirre y dirigida por Gabriel Medina, esta serie contó con la producción artística de Adrián Suar, quien fue pareja de Siciliani.

El éxito de "Envidiosa"

"Envidiosa", serie protagonizada por Griselda Siciliani, se ubicó entre las producciones más vistas de Netflix en Argentina y en otros países de la región. Fue tal su exitoso comienzo que se metió en el Top 10 global para series de habla no inglesa de la plataforma. De la misma manera, las redes sociales hicieron eco con debates y cuestionamientos que plantean los dramáticos desamores de la serie.

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