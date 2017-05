El hermano de Darío Badaracco, el principal acusado de asesinar a Araceli Fulles , fue detenido hoy en José León Suárez acusado también por el femicidio de la joven, y dijo que lo apresaron solo por tener el mismo apellido.

Según confirmaron fuentes policiales, la detención de Hernán Badaracco, de 39 años, fue realizada este martes, poco después del mediodía, en su domicilio de la calle Ada Elflein al 400, de José León Suárez, partido de San Martín.

La detención fue realizada por efectivos de la DDI San Martín y la orden fue dada por la fiscal del caso, Graciela López Pereyra, quien solicitó el arresto de Hernán Badaracco por el delito de "homicidio agravado".

Este martes por la tarde, Hernán Badaracco fue trasladado a una dependencia policial y al salir de la DDI, dijo ante la prensa: "Me detuvieron por el apellido".

Y al ser consultado sobre la detención de su hermano sentenció: "seguro que está preso porque la mató".

Trascendió que habría sido Darío Badaracco, en una de sus declaraciones ante la fiscal de la causa, quien mencionó a su hermano como una de las personas que estuvo en la plaza de José León Suárez con Araceli, horas antes de la desaparición de la joven.

El nuevo detenido, que se suma a los otros siete que tiene la causa, fue trasladado este martes a la DDI San Martín, y mañana sería llevado a la fiscalía para declarar.

Hernán Badaracco tiene causas penales iniciadas desde el año 2003 en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires.

En San Martín tiene causas por tentativa de robo; tentativa de robo calificado; y hurto agravado.

En tanto, en el partido de San Isidro, Badaracco está imputado por robo automotor y por el mismo delito fue acusado en una causa de Bahía Blanca.

También en la ciudad de Bahía Blanca, el hombre está imputado por el incumplimiento de salidas transitorias.

Como en el caso del hermano del principal acusado, todas las personas que se encuentran imputadas en la causa habrían sido mencionadas por Badaracco en sus distintas declaraciones ante la fiscal López Pereyra.

Al enterarse de la noticia de la detención de Hernán Badaracco, Mónica, la madre de Araceli, señaló: "No lo conozco, no era del entorno de mi hija", pero agregó que no quisiera tenerlo en frente ni a él ni a su hermano.

En diálogo con la prensa, la mujer expresó: "A mí no me puede aliviar que lo detengan, nada me va a aliviar, yo quiero que se haga justicia, pero nada me alivia ni nadie me va a devolver a mi hija".

En medio del dolor por el crimen, la mujer volvió a recordar que los perros que buscaron a su hija "la podrían haber encontrado y me la traían con vida, pero no, fue el último lugar al que los mandaron".

Al ser consultada sobre qué le diría a Darío Badaracco o algunos de los otros detenidos si los tuviera en frente, la mujer indicó: "No quisiera tenerlos en frente porque no sé cual es la reacción, sólo pensar me agarra repugnancia".

Mónica contó además que Araceli tenía muchos amigos en el barrio, pero que "a esa gente", por los detenidos, ella no los conocía.

Ayer se supo que el principal sospechoso por el femicidio de Araceli tenía una denuncia en su contra por abuso sexual agravado contra su hijastra de 3 años y lesiones a su hijastro de 5.

El abuso habría ocurrido en la misma casa donde se encontró enterrado el cuerpo de Araceli, y la denuncia fue presentada por el padre biológico de los dos menores.