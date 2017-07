Confirman rechazo del habeas corpus a Smart, primer civil condenado

La Cámara Federal platense rechazó un habeas corpus a favor del ex ministro de Gobierno bonaerense en la última dictadura cívico militar, Jaime Lamont Smart, quien cumple prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Ezeiza y acaba de conseguir una jubilación de privilegio.

Los camaristas de la Sala III Julio Reboredo y Roberto Lemos Arias ratificaron la denegatoria que el juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santamarina había dictado respecto al habeas corpus planteado por la asociación civil "Abogados por la Justicia y la Concordia" en favor del detenido, uno de los condenados civiles por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.

El fallo de la Cámara sostuvo que las decisiones adoptadas por juzgados y tribunales en las distintas causas penales que se tramitan contra Smart "no pueden ser sustituidos" por ese recurso, el cual, agregó, tampoco "puede ser empleado para desplazar a los jueces propios de la causa".

Smart, de 82 años, tiene dos condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cuando era ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires de 1976 a 1979, los años más duros de la represión ilegal que en La Plata tenía al ex general Ramón Camps como jefe de la Policía Bonaerense y al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz como su número dos.Una de esas condenas fue dictada en 2012 por su presunta actuación en el denominado "Circuito Camps" de la represión ilegal y otra en 2014 por los hechos ocurridos en el centro clandestino "La Cacha". Sin embargo, ambas condenas no están firmes y desde hace años se encuentran a revisión en la Cámara Federal de Casación Penal.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la vía para que Smart empiece a cobrar la jubilación de privilegio que solicitó por haberse desempeñado como juez del tribunal especial denominado "El Camarón", a cargo de procesos contra militantes y opositores a la dictadura militar iniciada por Juan Carlos Onganía y completada por Roberto Levingston y Alejandro Lanusse, de 1966 a 1973. El presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rossati firmaron el fallo que rechazó un recurso extraordinario que el Estado nacional había presentado en contra del reclamo de Smart, que demandó jubilación y pago retroactivo de 12 millones de pesos.