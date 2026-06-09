Las fotos inéditas del emotivo homenaje al Indio Solari que compartió el colegio de su hijo

A días de su fallecimiento, el Colegio Milton publicó un sentido mensaje dedicado a su esposa, "Viru", y a Bruno Solari

El fallecimiento del Indio Solari conmovió profundamente a todo el país . A varios días de su muerte, continúan multiplicándose los homenajes, los mensajes de agradecimiento y las muestras de cariño hacia una de las figuras más emblemáticas de la música argentina. En las últimas horas, se volvió viral una publicación realizada por la escuela a la que asistió su hijo , Bruno Solari , que compartió fotografías inéditas de la familia .

La despedida del Indio dejó escenas de profunda emoción. En distintas ciudades del país, miles de fanáticos homenajearon al ídolo con misas ricoteras, encuentros y muestras espontáneas de afecto . Este domingo, además, una multitud participó del velatorio realizado en el Polideportivo José María Gatica, en Avellaneda, para darle el último adiós al histórico cantante. Entre despedidas, posteos y palabras dedicadas al artista, una publicación en particular captó la atención de los seguidores .

Si bien ninguno de sus familiares más cercanos se expresó públicamente tras la noticia, el colegio donde Bruno cursó la escuela primaria compartió un mensaje acompañado por una serie de imágenes inéditas que rápidamente se difundieron en las redes sociales.

La publicación con fotos inéditas del Indio Solari

El Colegio Milton de la localidad bonaerense de Ituzaingó, institución a la que asistió Bruno Solari, hijo del Indio Solari y Virginia "Viru" Mones Ruiz, compartió un sentido mensaje dedicado a la familia del músico junto a una serie de fotografías inéditas.

"Con profundo respeto acompañamos a Virginia, a Bruno y a toda la familia Solari en este momento de dolor por el fallecimiento de Carlos Alberto Solari", expresaron desde la institución.

En la publicación, además, recordaron el paso de Bruno por el establecimiento: "Durante nueve años compartimos junto a ellos el recorrido escolar de Bruno en nuestra Comunidad Educativa, desde Sala de 3 hasta su egreso de 6° año de Educación Primaria en 2012, construyendo un vínculo que permanece en el recuerdo de quienes formamos parte del Colegio Milton".

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"Acompañamos a su familia con cariño y gratitud por los años compartidos, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro afecto. Que descanse en paz", concluyeron.

Las imágenes que acompañaron el mensaje muestran momentos íntimos y poco conocidos de la familia. En una de las fotos se puede ver al Indio junto a Virginia y Bruno durante un acto escolar, mientras que en otra aparecen compartiendo un brindis en un encuentro.

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La historia de amor de "Viru" y el Indio Solari

La pareja se casó en 1988 y, doce años más tarde, en el 2000, le dio la bienvenida a su primer y único hijo, Bruno. Desde entonces, tanto Viru como el resto de la familia decidieron mantener un perfil bajo y permanecer alejados del ojo público.

Sobre la paternidad, el cantante reconoció en más de una oportunidad el profundo impacto que tuvo la llegada de su hijo a su vida. Incluso confesó que, tras haber logrado superar muchos de sus temores personales, sus mayores preocupaciones pasaron a estar relacionadas con Bruno.

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En una de sus últimas entrevistas con la revista Orsai, reflexionó sobre cómo cambió su vida al convertirse en padre: "Bruno ha cambiado mi vida. Tuve la delicadeza de no tenerlo durante la bohemia, porque en ese momento sólo estás preocupado por vos mismo. Ni hablar durante la juventud. Cuando tenés veintidós años, tu vida está en plenitud. No podés entregarte a alguien. En cambio, a una edad como esta, es otra cosa. Me asombra porque él es una nueva versión mía. Somos muy parecidos. Es un nuevo modelo, una proyección. Es la manera en la que sí somos inmortales"