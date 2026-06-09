"El Fantasma de la Ópera" regresa al Teatro El Círculo con dos únicas funciones

En versión concierto, con producción local y más de 100 artistas en escena, el clásico musical se podrá ver el 13 y 14 de junio

El cantante Martín Masiello vuelve a Rosario con su concierto "Crescendo", después del éxito de "El Fantasma de la Ópera" en 2025

Los rosarinos Nazarena Vidal como Christine Daaé y Manu Ansaldi como el Vizconde Raoul de Chagny en "El Fantasma de la Ópera"

“El Fantasma de la Ópera ”, uno de los grandes musicales de la historia del género, volverá a presentarse en la ciudad . El Estudio de Comedias Musicales y el Teatro El Círculo darán una versión en concierto, con más de cien artistas en escena.

El musical creado por Andrew Lloyd Webber lleva casi cuatro décadas interpretándose en teatros de todo el planeta. Basada en la novela homónima de Gastón Leroux, es un clásico que siempre vuelve, o que nunca se fue del todo. La historia se centra en un enigmático espectro que aterroriza la Ópera de París mientras se enamora de la talentosa soprano Christine.

Luego la exitosa puesta que llevaron a cabo el año pasado con tres funciones en el teatro El Círculo, el Estudio dirigido por Nora González Pozzi regresa con dos únicas funciones: el próximo sábado 13 a las 20 y domingo 14 de junio a las 19.

La voz del "Fantasma de la Ópera"

La dirección musical de la Orquesta Sinfónica y el Coro de la Ópera de Rosario está a cargo de Horacio Castillo. Con la voz estelar invitada de Martín Masiello en el rol protagónico, y la dirección escénica de Nora González Pozzi. El elenco principal lo completan Nazarena Vidal como Christine Daaé y Manu Ansaldi como el Vizconde Raoul de Chagny.

Masiello es un cantante argentino que regresa al país después de siete años presentándose en escenarios del mundo, incluyendo Norteamérica, Europa y Asia. En 2024, realizó dos conciertos en Ciudad de Buenos Aires que fueron un éxito, con más de 2000 entradas vendidas. Su repertorio incluye música lírica, clásica, musicales, y también interpreta tangos, música española y canzonettas napolitanas.

“Dio la casualidad de que la directora y gente del Teatro me venían siguiendo. Así que me preguntaron si me gustaría audicionar para el rol del Fantasma, y para uno que es cantante ese rol es como el sueño del pibe. Hice el casting online y gracias a Dios quedé. Fue todo muy lindo y muy emocionante”, contó Martín en diálogo con La Capital la última vez que visitó al ciudad.

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