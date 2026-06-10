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Con apoyo del CFI, Santa Fe lanzó un fondo de garantías y crédito para la producción

Las herramientas apuntan a facilitar el acceso al financiamiento, respaldar inversiones y fortalecer competitividad en pymes. Proyectos productivos, tecnológicos e innovación, en la mira

10 de junio 2026 · 12:59hs
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La actividad estuvo encabezada por el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI)

La actividad estuvo encabezada por el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

El gobierno de Santa Fe presentó en Rosario una batería de herramientas financieras destinadas a fortalecer el entramado productivo provincial, facilitar el acceso al crédito y promover inversiones en pequeñas y medianas empresas. Durante el encuentro se realizó el lanzamiento oficial del Fondo de Garantías Santa Fe (Fogafe), una herramienta provincial creada para otorgar avales que permitan mejorar el acceso al financiamiento de proyectos productivos, comerciales, industriales, agropecuarios y de servicios.

Además, se presentaron las distintas líneas de crédito y financiamiento que el CFI pone a disposición de las pymes santafesinas con el objetivo de impulsar inversiones, ampliar capacidades productivas y fortalecer la competitividad de las empresas.

La actividad estuvo encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, junto a autoridades de los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo.

En ese contexto, Pullaro destacó que el Gobierno de Santa Fe decidió destinar parte de los recursos obtenidos a través del ordenamiento de las cuentas públicas para impulsar el crecimiento del sector productivo. “Invertimos los recursos que ahorramos en un momento económico muy difícil del país con el objetivo de generar este Fondo de Garantías que permita a nuestras pymes crecer, desarrollarse, invertir y generar empleo”, afirmó.

El mandatario sostuvo que las herramientas financieras impulsadas por el Estado deben articularse con las necesidades del sector privado y acompañar a quienes impulsan proyectos productivos, empresas emergentes y emprendimientos en todo el territorio santafesino. “Santa Fe es una provincia de gente emprendedora y trabajadora, que no se lleva sus ahorros afuera, sino que los invierte en el país”, señaló.

En ese sentido, agregó que forma parte del ADN santafesino demostrar que existe “un camino diferente”, basado en la vinculación entre el ahorro, la producción y el desarrollo de cada una de las regiones de la provincia.

Por su parte, Lamothe destacó el carácter estratégico de la iniciativa y consideró que las herramientas presentadas “vienen a resolver problemas concretos para todo el entramado productivo santafesino”. Además, sostuvo que Fogafe constituye “un diseño novedoso para la Argentina” y afirmó que permitirá dinamizar el acceso al crédito para las empresas, uno de los principales desafíos del sistema productivo nacional.

Programa Innova CFI

La jornada incluyó también la presentación del programa Innova CFI, orientado a promover la creación y el crecimiento de empresas de base tecnológica en las provincias argentinas. La iniciativa contempla inversión directa, financiamiento y asistencia estratégica para acompañar proyectos innovadores con potencial de desarrollo.

La gerente general de Fiduciaria CFI S.A.U., Cecilia Fernández Bugna, explicó que se trata del primer fondo de capital de riesgo impulsado por un organismo integrado por todas las provincias argentinas. Según detalló, el objetivo es acompañar el surgimiento y la consolidación de empresas tecnológicas capaces de aportar soluciones a los desafíos productivos y de complementar la inversión privada.

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El secretario de Finanzas, Adriano Mandolesi, explicó que el objetivo es que “cada proyecto de una pyme pueda transformarse en una inversión concreta y generar empleo”, mediante herramientas que permitan acceder a mejores condiciones de financiamiento.

Asimismo, precisó que la Provincia destinará 7.500 millones de pesos al Fogafe, lo que permitirá apalancar una capacidad de financiamiento de hasta 30.000 millones de pesos.

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También se presentó el programa Innova CFI, orientado a promover la creación y el crecimiento de empresas de base tecnológica en las provincias argentinas.

También se presentó el programa Innova CFI, orientado a promover la creación y el crecimiento de empresas de base tecnológica en las provincias argentinas.

Herramientas par la formación técnica

En el marco del encuentro, además, se firmó un convenio para fortalecer el Fondo Provincial de Educación Técnica (Fopet), una herramienta creada por la gestión provincial para promover la formación técnica y agrotécnica vinculada al desarrollo productivo santafesino.

El Fopet está destinado al otorgamiento de aportes económicos para financiar proyectos institucionales de gestión educativa aplicada impulsados por establecimientos de educación técnica dependientes del sistema educativo provincial.

Los recursos del fondo buscan fortalecer las condiciones institucionales para el desarrollo de la educación técnico-profesional mediante el financiamiento de iniciativas orientadas a la mejora edilicia, la actualización de talleres y laboratorios, la adquisición de equipamiento e insumos, el impulso de proyectos de innovación tecnológica y productiva y el fortalecimiento de prácticas profesionalizantes y experiencias de aprendizaje aplicado.

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La actividad se desarrolló en el Salón Blanco de la sede de Gobernación en Rosario y reunió a funcionarios provinciales, representantes del sector productivo y actores vinculados al desarrollo empresarial y tecnológico. Del acto participaron los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Educación, José Goity; además del senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, y el diputado provincial Germán Scavuzzo.

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