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Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia y hubo nuevos incidentes

Este mediodía, maestros del jardín Nº 261 dejaron el establecimiento a bordo de una camioneta policial. Las familias que protestaban por un supuesto caso de abuso volvieron a reaccionar contra la policía

10 de junio 2026 · 13:29hs
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Las familias del jardín de infantes reclamaron respuestas mientras los docentes se retiraban del jardín de infantes de Empalme Graneros

Las familias del jardín de infantes reclamaron respuestas mientras los docentes se retiraban del jardín de infantes de Empalme Graneros

Los docentes del Jardín de Infantes N° 261 Paulo Freyre, de Cabal y La República en Empalme Graneros, se retiraron este miércoles al mediodía del establecimiento educativo acompañados y custudiados por la policía. Al ver cómo los trabajadores subían a la camioneta de las fuerzas de seguridad, las familias reaccionaron contra los uniformados y se volvieron a vivir momentos de tensión con piedrazos y balas antitumulto.

El episodio se registró poco antes de las 13. El cuerpo docente del jardín de infantes, donde hoy se denunció a un portero por presunto abuso sexual, fue escoltado por la Policía de Santa Fe a la hora de salir del establecimiento educativo. Estuvieron dentro del edificio toda la mañana, mientras afuera se realizaba una intensa protesta por parte de familias que apuntaron contra uno de los porteros y los directivos del jardín.

Cuando se retiraron, las familias reaccionaron contra los cordones humanos que armaron los efectivos de seguridad y hubo enfrentamientos. Por parte de las familias, los más irritados con la situación arrojaron piedras, mientras que otros se resguardaron en sus viviendas. Mientras tanto, la policía avanzaba para evitar que los manifestantes llegaran al cuerpo docente e incluso dispararon balas antitumultos al aire.

Denuncia e incidentes en Empalme Graneros

Esta miércoles por la mañana, un violento episodio se produjo en al Jardín de Infantes N° 261 Paulo Freyre, en Cabal y La República, tras una denuncia de presunto abuso sexual a un niño de 4 años. En la reyerta se trabaron a golpes de puños padres de alumnos y efectivos de la policía provincial.

Jardin de Infantes 10.6 SSM (1)

Según las primeras informaciones, los padres acusaban a un portero de la institución como responsable de la agresión al niño e intentaron lincharlo. Para que eso no ocurriera tuvieron que intervenir los agentes.

Hubo golpes de puño y también disparos al aire con bala de goma. La persona denunciada por los abusos fue detenida por la policía, pero eso no logró disipar la bronca de los padres. Se trata de un hombre de unos 60 años que trabaja como portero y también en el comedor de la institución.

La situación escaló en tensión y llegaron al lugar también efectivos de Gendarmería Nacional y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. Una mujer tuvo que ser atendida por una descompensación producto de una crisis de nervios en medio de los forcejos con la Policía.

>> Leer más: Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Uno de los papás que estaba en el lugar le contó a LT8 que la persona señalada como presunto abusador “ya tuvo una denuncia hace un mes atrás. La mamá de un nene con autismo denunció que el chico había sido abusado y las autoridades le pidieron que cambien del escuela al chico, y al portero lo dejaron en el mismo lugar”.

“Hoy, otra madre contó que su hija le manifestó que el mismo hombre es malo y que le ponía cinta adhesiva en la boca a los chicos y los dejaba atados. Los directivos tienen que dar explicaciones. Sabemos que la mamá fue al Ministerio de Educación y no le dieron respuestas. No es la primera vez que ocurre algo así. Si las autoridades indagan un poco más seguro aparecerán más casos", reclamó el padre.

Otro testimonio

Sin poder contener las lágrimas, una mujer narró ante LT8 que su hijo le había contado que "este hombre (por el portero) lo había llevado a una casita que está en la parte de atrás y lo había manoseado. Me contó que le picaba la cola y que este hombre le hizo mal con el dedo, que lo había lastimado con la uña. Entonces le pregunté por qué no me había contado y me respondió: 'Yo tenía miedo porque me dijo que nos iba a pegar con un palo a vos y a mí'".

Jardin de Infantes 10.6 SSM

La mujer contó que llevó a su hijo en el hospital. "De ahí me fui a la Fiscalía (de Delitos Sexuales) y me dijeron que tenía que esperar. Y la Policía en lugar de estar con nosotros, nos cagan a tiros a nosotros. Eso no se hace con los chicos. Ese hombre tiene que estar preso", sostuvo.

"Resulta que ahora, después del caso de mi hijo, apareció otro testimonio. Un chico que tiene autismo y también era abusado. La directora protegió a este hombre porque hubo una denuncia anterior. Y la Policía, en lugar de estar con nosotros, está con ellos. La directora nos tiene que dar una respuesta. Yo sospechaba que pasaba algo en la escuela porque el nene se hacía pis encima y yo lo seguía llevando a la escuela, pensando que era un lugar seguro. Nunca pensé que le pasaría algo así", concluyó.

Qué dijo el Ministerio de Educación

Desde el Ministerio de Educación de Santa Fe aclararon que no había denuncias previas por casos de abuso y que se reunirán con las familias de los niños.

“Nos anoticiamos de esto en el día de hoy”, afirmó la secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación de Santa Fe, Diana Gallo Ambrosis, quien salió a hablar sobre la grave de denuncia por abuso sexual a un chico de 4 años en el Jardín de Infantes Paulo Freyre de La República y Cabal.

La persona acusada del grave delito es un portero de la institución que fue detenido (y separado del cargo) esta mañana, pero en medio de serios enfrentamientos entre la Policía y padres de los chicos que pretendían hacer justicia por mano propia y linchar al sospechoso.

abuso en Jardín de infantes 261

“Este tema nos preocupa mucho. Hoy nos reunimos con familias. Las autoridades del jardín no estaban anoticiadas de todo esto. La denuncia se produjo hoy a la madrugada. En los próximos días vamos a reunirnos con todas las familias del jardín para hablar de esta situación, el resguardo de los niños y niñas es nuestra prioridad”, subrayó la funcionaria.

Al ser consultada sobre los antecedentes que tenía la persona supuestamente implicada en el abuso, Gallo Ambrosis aclaró que “el único antecedente data de abril. El mismo asistente escolar fue denunciado por una mamá de haber elevado la voz a su niño. Ese problema fue abordado porque está registrado en el Ministerio y se resolvió puntualmente. Ese caso dista mucho de lo que está denunciando hoy en día”.

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