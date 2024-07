Yuyito González dijo que "no hubo beso" pero anticipó "segunda cita" con Javier Milei

Una vez más, Yuyito González se refirió a su encuentro con Javier Milei . La ex vedette y el presidente compartieron hace algunos días un palco en el Teatro Colón. Las imágenes se volvieron virales y se dispararon todo tipo de especulaciones. González anticipó que habrá "segunda cita" con el mandatario y reveló que "todavía no hubo beso".

En conversación con "Socios del Espectáculo", ciclo de TV de El Trece, Amalia "Yuyito" González dio más detalles sobre la primera cita con el presidente. "En el Colón la pasé espectacular, la pasé buenísimo, me encantó", dijo este lunes por la noche la ex pareja de Guillermo Coppola.

Ante la pregunta del movilero sobre si habrá un segundo encuentro, González no dudó: "Sí, vamos a volver a salir porque recibí una nueva invitación", señaló, y sumó: Me invitó a cenar a un lugar pública, todavía no sé a donde. Me llamó para invitarme cuando vuelva de París".