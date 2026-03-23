Xabi Blo presenta "Caja de Recuerdos": pop efervescente, memoria y movimiento en vivo

El proyecto de Sabina Valentini llega por primera vez al escenario con banda completa e invitados. La cita será este viernes, gratis, en Plataforma Lavardén

El proyecto musical Xabi Blo, liderado por Sabina Valentini, presentará por primera vez en vivo "Caja de recuerdos", una propuesta que reúne canciones que dialogan con la memoria sin caer en la nostalgia que busca activar lo vivido . El álbum, publicado en diciembre de 2025, condensa dulzura, ritmo y cierta hipnosis , con canciones que invitan a quedarse, a habitar ese clima entre lo íntimo y lo bailable.

La cita será este viernes 27 de marzo, a las 21, en La Terraza de la Plataforma Lavardén (Mendoza 1085), con entrada libre y gratuita. La banda que acompañará la presentación estará integrada por Solange Urruty en teclados, Demián Hess en bajo, Lisandro De Caso en batería y Gonzalo Rosalinsky en guitarra. Además, se sumarán como invitados Nati Galasso, Juani Favre, Fede Baronio, Jesús Eroles, Laucha Bass y Ámbar Ardissono.

El espectáculo también incluirá intervenciones leídas a cargo de Leki Moreno y Ciro Korol, lo que anticipa una puesta que irá más allá del formato musical tradicional.

"Caja de Recuerdos" por Xabi Blo

Detrás del proyecto Xabi Blo, Sabina Valentini despliega una identidad artística que cruza música, teatro y circo. Con "Caja de recuerdos", la artista encontró una forma de reunir canciones propias que venía gestando desde fines de 2023. Se trata de un disco de pop con impronta personal, construido de manera colectiva junto a distintos productores y colaboradores, y que ahora se proyecta al escenario con una banda completa.

El universo sonoro de Xabi Blo se mueve entre lo sensible y lo luminoso: canciones que trabajan con la memoria desde un lugar activo. En ese registro aparece la pregunta que atraviesa el proyecto sobre si estas composiciones pueden ser, o no, la banda sonora de un romance de verano. Una inquietud que funciona más como disparador que como respuesta cerrada.

La propuesta estuvo atravesada por un proceso creativo que recorrió viajes, vínculos,crianza y una búsqueda artística que cruza distintas disciplinas. Así, la idea de “caja de recuerdos” se resignifica como un gesto vital: mirar hacia atrás para seguir avanzando sin dejar de lado lo vivido.

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