Wanda Nara se acercó a Ekaterina Ojeda en medio del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi

Ekaterina Ojeda, la supuesta tercera en discordia en el episodio en el boliche entre Icardi y Suárez, fue seguida en redes por la agencia de Wanda

Wanda Nara se acercó de manera indirecta a Ekaterina Ojeda, la tercera en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez

La novela que involucra a Wanda Nara , Mauro Icardi y la China Suárez sigue sumando episodios. La pareja que forman el futbolista y la actriz está atravesando una turbulencia después de un confuso episodio en un boliche, en el que Icardi se habría acercado a otra mujer. Esa tercera es Ekaterina Ojeda, una joven de 22 años que acaba de tener un guiño curioso por parte de Wanda.

Recapitulemos. El pasado fin de semana, Icardi y Suárez fueron al boliche Tequila, ubicado en Costanera Norte porteña. En el sector VIP, y mientras su pareja no estaba a la vista, el futbolista habría intentado besar a Ekaterina, que trabaja en relaciones públicas. Según testimonios recogidos por LAM, Suárez vio toda la secuencia e increpó a Ojeda, quien terminó yéndose del lugar junto a sus amigas.

Por supuesto, este escándalo no sólo desató rumores de crisis en el vínculo de la China y Mauro, sino que posicionó a Ekaterina en el medio del ojo mediático. La joven no dejó pasar el foco y desarchivó sus publicaciones en Instagram, donde multiplicó rápidamente sus seguidores hasta llegar a 67 mil. Entre esos nuevos followers, llamó la atención uno en particular: la agencia de representación de Wanda, donde la empresaria maneja la carrera de figuras como Maxi López, su hijo Valentino, y Juli Poggio, entre otros.

Si bien no se hizo ningún anuncio oficial sobre la incorporación de Ekaterina a la empresa, este movimiento se interpretó como un gesto de acercamiento entre Wanda y Ojeda.

Además, el miércoles por la noche, Ekaterina habló con LAM para dar su versión sobre lo ocurrido en el boliche. La joven fue escueta, pero aseguró que va siempre a ese lugar, que Mauro “estaba solo” y después llegó Suárez, y que habían compartido una “charla de boliche”. Cuando le consultaron por el supuesto beso, ella aseguró “no lo dejé”.

Por supuesto, le preguntaron de qué “team” era en la discordia. “Yo soy team Wanda. La banco a muerte. A la China no le tiré flores porque, bueno... Wanda, obvio, Wanda”, afirmó.