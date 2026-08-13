Tres años después de la cancelación de Warner, "Coyote vs. Acme" llega a los cines

En la película, Wile E. Coyote lleva a juicio a Acme por sus productos defectuosos. Y la propia historia de la producción parece mostrar que la realidad imita al arte

“Coyote vs. Acme” estaba lista para su estreno, pero Warner Bros. la canceló: prefirió aplicar para una deducción fiscal por los 70 millones de dólares de la producción antes que gastar entre 30 y 40 millones en marketing. Esto fue hace casi tres años, y desde entonces pasaron cosas. Y ahora la película del fracasado coyote de Looney Tunes renació de sus cenizas y tiene fecha de estreno: 28 de agosto.

El director Dave Green y el actor Will Forte habían pasado de la decepción a la resignación. Ahora tienen una mezcla de incredulidad y ansiedad. Y están convencidos de que "Coyote vs. Acme" merece ser proyectada en pantalla por es realmente buena.

Desde el inicio, el proyecto era ir un paso adelante de los dibujos animados y que Wile E. Coyote llevara a juicio a la empresa Acme por los productos defectuosos que no solamente le impedían una y otra vez cazar al escurridizo Correcaminos, sino que le provocaban problemas de salud y abultadas cuentas de hospital. A la manera de “¿Quién engañó a Roger Rabbit?”, "Coyote vs. Acme" combinó animación con acción real, y las proyecciones de prueba habían tenido muy buenas opiniones, por lo que Dave Green y Will Forte se ilusionaron.

Pero Warner Bros. anunció que la película nunca vería la luz, ni en salas ni en servicios de streaming. Cancelada y archivada.

"Bueno, quizás sea porque es una mala película", se dijo Forte. Pero fue a ver la última proyección privada junto al elenco y el equipo para despedirse del Coyote, y salió desconcertado. “Era todo lo que yo deseaba que la película pudiera haber sido y más. Era tan especial, lo que hacía todo tan frustrante y devastador. La confusión se intensificó, luego la frustración y después una ira abrasadora".

"Todos mirábamos alrededor, como diciendo: ¿qué está pasando?", sostuvo.

Decisiones apresuradas

David Zaslav asumió en abril de 2022 como director ejecutivo de Warner Bros. con la premisa de alejarse de algunos proyectos anteriores a su gestión. En noviembre de 2023 anunció que no iba a invertir en marketing para la película del Coyote, y que en cambio iba a acogerse a una deducción fiscal y dejaría la cinta guardada en un cajón.

Pero las críticas y las reacciones negativas lo empujaron rápidamente a cambiar de opinión, por lo que dejó que los cineastas salieran a buscar otros distribuidores. Hasta que, en marzo de 2025, Ketchup Entertainment adquirió los derechos por 50 millones de dólares. Y la película se estrenará el 28 de agosto en Estados Unidos.

El director aún no sale de su asombro. “Debo estar soñando. Es una sorpresa total que hoy esté hablando del estreno”, afirmó.

El Coyote vs. Warner Bros.

“No pude evitar ver la película de una manera completamente nueva porque hay cruces meta entre la historia y lo que la película había llegado a representar. Casi se sentía como si hubiéramos escrito la película después de que se conociera la noticia”, dijo Green, comparando la corporación Acme con el gigante Warner Bros..

Ahora será promocionada como “la película que Acme no quería que vieras”.

Forte aseguró que la cancelación inicial del filme fue “cruel y despiadada”. Y concluyó: “La parte negativa es: no confíes en nadie. Y lo positivo es: no pierdas la esperanza. Y esa es la que creo que voy a conservar”.