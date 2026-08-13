La Capital | Zoom | cancelación

Tres años después de la cancelación de Warner, "Coyote vs. Acme" llega a los cines

En la película, Wile E. Coyote lleva a juicio a Acme por sus productos defectuosos. Y la propia historia de la producción parece mostrar que la realidad imita al arte

13 de agosto 2026 · 21:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
Tres años después de la cancelación de Warner, Coyote vs. Acme llega a los cines

“Coyote vs. Acme” estaba lista para su estreno, pero Warner Bros. la canceló: prefirió aplicar para una deducción fiscal por los 70 millones de dólares de la producción antes que gastar entre 30 y 40 millones en marketing. Esto fue hace casi tres años, y desde entonces pasaron cosas. Y ahora la película del fracasado coyote de Looney Tunes renació de sus cenizas y tiene fecha de estreno: 28 de agosto.

El director Dave Green y el actor Will Forte habían pasado de la decepción a la resignación. Ahora tienen una mezcla de incredulidad y ansiedad. Y están convencidos de que "Coyote vs. Acme" merece ser proyectada en pantalla por es realmente buena.

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: una película argentina, suspenso y ciencia ficción

Desde el inicio, el proyecto era ir un paso adelante de los dibujos animados y que Wile E. Coyote llevara a juicio a la empresa Acme por los productos defectuosos que no solamente le impedían una y otra vez cazar al escurridizo Correcaminos, sino que le provocaban problemas de salud y abultadas cuentas de hospital. A la manera de “¿Quién engañó a Roger Rabbit?”, "Coyote vs. Acme" combinó animación con acción real, y las proyecciones de prueba habían tenido muy buenas opiniones, por lo que Dave Green y Will Forte se ilusionaron.

Pero Warner Bros. anunció que la película nunca vería la luz, ni en salas ni en servicios de streaming. Cancelada y archivada.

"Bueno, quizás sea porque es una mala película", se dijo Forte. Pero fue a ver la última proyección privada junto al elenco y el equipo para despedirse del Coyote, y salió desconcertado. “Era todo lo que yo deseaba que la película pudiera haber sido y más. Era tan especial, lo que hacía todo tan frustrante y devastador. La confusión se intensificó, luego la frustración y después una ira abrasadora".

"Todos mirábamos alrededor, como diciendo: ¿qué está pasando?", sostuvo.

Decisiones apresuradas

David Zaslav asumió en abril de 2022 como director ejecutivo de Warner Bros. con la premisa de alejarse de algunos proyectos anteriores a su gestión. En noviembre de 2023 anunció que no iba a invertir en marketing para la película del Coyote, y que en cambio iba a acogerse a una deducción fiscal y dejaría la cinta guardada en un cajón.

Pero las críticas y las reacciones negativas lo empujaron rápidamente a cambiar de opinión, por lo que dejó que los cineastas salieran a buscar otros distribuidores. Hasta que, en marzo de 2025, Ketchup Entertainment adquirió los derechos por 50 millones de dólares. Y la película se estrenará el 28 de agosto en Estados Unidos.

El director aún no sale de su asombro. “Debo estar soñando. Es una sorpresa total que hoy esté hablando del estreno”, afirmó.

El Coyote vs. Warner Bros.

“No pude evitar ver la película de una manera completamente nueva porque hay cruces meta entre la historia y lo que la película había llegado a representar. Casi se sentía como si hubiéramos escrito la película después de que se conociera la noticia”, dijo Green, comparando la corporación Acme con el gigante Warner Bros..

Ahora será promocionada como “la película que Acme no quería que vieras”.

Forte aseguró que la cancelación inicial del filme fue “cruel y despiadada”. Y concluyó: “La parte negativa es: no confíes en nadie. Y lo positivo es: no pierdas la esperanza. Y esa es la que creo que voy a conservar”.

Noticias relacionadas
La nueva miniserie de Netflix es ideal para los amantes de los dramas de época

Netflix: una miniserie de drama romántico en 6 episodios

Aseguran que Tini está distanciada de sus padres

Tini y Rodrigo de Paul se casan: aseguran que los padres de la cantante no fueron invitados

El escritor y periodista rosarino Santiago Beretta presenta este viernes su primer libro de crónicas

El rosarino Santiago Beretta presenta un libro de crónicas de la ciudad

A los 25 aaños, Dillom sacó su tercer disco La nueva violencia, con invitados secretos y crítica social

Dillom estrenó su nuevo disco: distorsión, crítica social y excesos

Ver comentarios

Las más leídas

Rechazo de colectividades a limitar las banderas extranjeras del Monumento

Rechazo de colectividades a limitar las banderas extranjeras del Monumento

Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario

Los hinchas de Central tendrán restricciones en el partido con Corinthians

Los hinchas de Central tendrán restricciones en el partido con Corinthians

Dos joyas de Central y Newells jugarán juntos en la liga de España

Dos joyas de Central y Newell's jugarán juntos en la liga de España

Lo último

Por qué el árbitro no dio penal para Central frente a Corinthians pese a ir al VAR

Por qué el árbitro no dio penal para Central frente a Corinthians pese a ir al VAR

En vivo: Central salió a jugar el segundo tiempo con el ingreso de Navarro por Pizarro

En vivo: Central salió a jugar el segundo tiempo con el ingreso de Navarro por Pizarro

Infantino lucha por conservar el cargo y el fútbol árabe salió a apoyarlo

Infantino lucha por conservar el cargo y el fútbol árabe salió a apoyarlo

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

El hombre, de 24 años, fue apresado en Moreno al 1900 y es considerado el principal sospechoso del asesinato de la mujer trans

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta
En vivo: Central salió a jugar el segundo tiempo con el ingreso de Navarro por Pizarro
Ovación

En vivo: Central salió a jugar el segundo tiempo con el ingreso de Navarro por Pizarro

La Antorcha Suramericana llegó a la provincia y recorrerá todos los departamentos
La Ciudad

La Antorcha Suramericana llegó a la provincia y recorrerá todos los departamentos

Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural
Policiales

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses
Economía

La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rechazo de colectividades a limitar las banderas extranjeras del Monumento

Rechazo de colectividades a limitar las banderas extranjeras del Monumento

Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario

Los hinchas de Central tendrán restricciones en el partido con Corinthians

Los hinchas de Central tendrán restricciones en el partido con Corinthians

Dos joyas de Central y Newells jugarán juntos en la liga de España

Dos joyas de Central y Newell's jugarán juntos en la liga de España

Central tiene el paño a disposición y juega su primera ficha en el gran sueño copero

Central tiene el paño a disposición y juega su primera ficha en el gran sueño copero

Ovación
En vivo: Central salió a jugar el segundo tiempo con el ingreso de Navarro por Pizarro
Ovación

En vivo: Central salió a jugar el segundo tiempo con el ingreso de Navarro por Pizarro

En vivo: Central salió a jugar el segundo tiempo con el ingreso de Navarro por Pizarro

En vivo: Central salió a jugar el segundo tiempo con el ingreso de Navarro por Pizarro

Infantino lucha por conservar el cargo y el fútbol árabe salió a apoyarlo

Infantino lucha por conservar el cargo y el fútbol árabe salió a apoyarlo

Central enciende motores para la Copa Libertadores, ya con equipo confirmado

Central enciende motores para la Copa Libertadores, ya con equipo confirmado

Policiales
Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

El 20 % de los presos en la provincia cometieron delitos de abuso sexual

El 20 % de los presos en la provincia cometieron delitos de abuso sexual

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans salió a pedir justicia

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans salió a pedir justicia

La Ciudad
La Antorcha Suramericana llegó a la provincia y recorrerá todos los departamentos
La Ciudad

La Antorcha Suramericana llegó a la provincia y recorrerá todos los departamentos

Proponen brindar programas gratuitos de inserción laboral sin distinción de género ni límite de edad

Proponen brindar programas gratuitos de inserción laboral sin distinción de género ni límite de edad

Día del Niño: las jugueterías ampliarán su horario de atención este fin de semana

Día del Niño: las jugueterías ampliarán su horario de atención este fin de semana

Para la Intendencia, es cuasi fascista el proyecto sobre banderas extranjeras

Para la Intendencia, es "cuasi fascista" el proyecto sobre banderas extranjeras

Puerto Gaboto: detuvieron a un joven por el asesinato de otro adolescente
Policiales

Puerto Gaboto: detuvieron a un joven por el asesinato de otro adolescente

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en San Nicolás
Información General

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en San Nicolás

Viral: el abrazo que le dio un jugador a Lionel Messi en el partido de Inter Miami
Ovación

Viral: el abrazo que le dio un jugador a Lionel Messi en el partido de Inter Miami

Estacionamiento antes del Día del Niño: ¿dónde dejar el auto sin pagar?
La Ciudad

Estacionamiento antes del Día del Niño: ¿dónde dejar el auto sin pagar?

Ley electoral: Unidos tiene su proyecto y abre el juego con la oposición

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley electoral: Unidos tiene su proyecto y abre el juego con la oposición

Seguirá preso el acusado de robar la billetera de una persona que agonizaba
Policiales

Seguirá preso el acusado de robar la billetera de una persona que agonizaba

La Municipalidad invierte $35 mil millones en mantenimiento y reparación
La Ciudad

La Municipalidad invierte $35 mil millones en mantenimiento y reparación

La ganadería: menos oferta y un negocio que exige vender valor

Por Patricia Martino
Mercados ganaderos

La ganadería: menos oferta y un negocio que exige vender valor

Polémica por las banderas en el Monumento: cuáles pueden izarse y cuándo
La Ciudad

Polémica por las banderas en el Monumento: cuáles pueden izarse y cuándo

Demoran a hinchas de Independiente por entradas falsas en El Coloso
Policiales

Demoran a hinchas de Independiente por entradas falsas en El Coloso

Fenómeno de El Niño: la provincia suma equipos y asegura que está preparada
La Región

Fenómeno de El Niño: la provincia suma equipos y asegura que está preparada

Se realizó la primera promesa de lealtad a la bandera extendida
La Ciudad

Se realizó la primera promesa de lealtad a la bandera extendida

Rosario celebra los 30 años del proyecto Ciudad de los Niños 
La ciudad

Rosario celebra los 30 años del proyecto Ciudad de los Niños 

Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa
Policiales

Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa

Cae sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos
Policiales

Cae sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Roban USD 100.000 de la casa de un jefe comunal mientras estaba en una procesión
Policiales

Roban USD 100.000 de la casa de un jefe comunal mientras estaba en una procesión

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia
La Ciudad

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista
La Ciudad

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones
Información General

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Central recibe a Corinthians por la Copa Libertadores y Marco Ruben está entre los concentrados

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central recibe a Corinthians por la Copa Libertadores y Marco Ruben está entre los concentrados