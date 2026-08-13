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La Antorcha Suramericana llegó a la provincia y recorrerá todos los departamentos

El fuego de los Juegos Suramericanos arribó este jueves a Rosario y comenzó un recorrido que lo llevará por toda la provincia

13 de agosto 2026 · 21:59hs
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La Antorcha Suramericana llegó a la provincia y recorrerá todos los departamentos

La cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tiene desde este jueves un nuevo símbolo: la llegada de la Antorcha Suramericana a la provincia. El fuego recorrerá los 19 departamentos santafesinos y llevará el espíritu de la competencia a cada rincón del territorio, en el camino hacia el gran evento deportivo que comenzará el 12 de septiembre.

La llama llegó este jueves a Rosario desde Bolivia y dio inicio a un recorrido que busca por un lado llevar los valores y la experiencia de los deportes olímpicos por todo el territorio provincial y, por el otro, nutrirse de la fuerza y la energía de los santafesinos para dar vida a un evento sin precedentes en la región.

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“La Antorcha Suramericana va a recorrer los 19 departamentos porque queremos que los Juegos se vivan en toda Santa Fe. Las competencias van a tener sus sedes en Santa Fe, Rosario y Rafaela, pero este evento pertenece a toda la provincia”, resaltó la secretaria de Turismo de la provincia, Marcela Aeberhard. Y agregó: “Queremos que cada localidad, cada club, cada escuela, cada familia y cada santafesino pueda sentirse parte de esta celebración y de esta oportunidad histórica. La antorcha lleva el espíritu de los Juegos a cada rincón, pero también recoge algo de cada lugar por el que pasa: la energía, la identidad y el orgullo de una provincia que ya empezó a jugar”.

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

“Es mucho más que un símbolo: representa el espíritu del deporte, la unión entre todos los países. Y todos los valores que ya conocemos bien todos los deportistas, como el esfuerzo, el compañerismo, la superación”, resaltó el exnadador Federico Grabich, embajador de los Juegos Suramericanos 2026.

Orgullo de mano en mano

El atleta fue el responsable de recibir el fuego suramericano en su llegada a la provincia, en un acto cargado de simbolismo y emoción. “Después de tantos años representando a nuestro país poder ser parte de todo esto y acompañar el camino de los juegos en la ciudad donde vivo o en mi propia ciudad es un orgullo muy grande y la verdad que es una emoción que remueve un poco todo lo vivido de mi carrera deportiva”, dijo.

Y expresó: “La oportunidad de recibir a todos los atletas de Sudamérica es muy importante, ya que podemos mostrar todo lo que somos para poder inspirar también a nuestros chicos y a las generaciones que vienen dentro del deporte”.

La Antorcha Suramericana recorrerá cada localidad como un símbolo de encuentro y participación, poniendo en valor aquellos espacios que forman parte de su identidad: lugares históricos, culturales, deportivos, turísticos y de relevancia para cada comunidad. Será un símbolo que permitirá que localidades de todo el territorio provincial se sumen a la celebración y comiencen a palpitar el acontecimiento deportivo.

El recorrido de la antorcha

La llegada de la antorcha estará acompañada por distintas actividades. La caravana recorrerá los principales puntos de cada ciudad y, en el tramo final, se realizará un relevo pedestre con participantes destacados que llevarán la llama hasta el Fan Fest, acompañados por música, animación y la presentación de quienes participen de las postas.

El recorrido comenzó este jueves con la llegada de la antorcha a Rosario y luego pasará por San Lorenzo, Coronda, Santa Fe, Recreo, Esperanza, Rafaela, San Cristóbal, Tostado, Vera, Villa Ocampo, Reconquista, San Javier, San Justo, San Jorge, Armstrong, Cañada de Gómez, Venado Tuerto y, durante septiembre, Firmat, Casilda, Pujato, Funes, Granadero Baigorria, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Arroyo Seco.

Además de estos lugares, otras localidades acompañarán el paso del fuego con sus atletas, vecinos e instituciones, como en el caso de Gálvez, Santo Tomé, Avellaneda, Helvecia, Gobernador Crespo y Totoras.

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