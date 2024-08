¿Vuelven Los Piojos?: el misterioso posteo que generó emoción en sus fanáticos

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Piojos (@lospiojosoficial)

Los fanáticos piden reencuentro

Ante el misterioso posteo del martes, los admiradores del grupo no tardaron en pedir en redes por su regreso. Las respuestas del público piojoso no decepcionaron. “Gente preparen el flequillo y las Topper que entramos”, se lee en uno de los comentarios, mientras otro agregó: “Tiren la data que tengo que hacer dieta para que me vuelva a entrar la remera de Ay ay ay”. Es que cuando, en 2009, la banda liderada por Ciro Martínez decidió separarse tras más de 20 años de carrera, todavía era un fenómeno de jóvenes y adolescentes. Ese mismo público ya es adulto, aunque sigue pidiendo la vuelta de la banda: “Estoy hiperventilando, muchachos ¡No jodan que ya pasé las 4 décadas! ¿Vuelven o no?”.

No te sorprenda volver a ver a Los Piojos

El 26 de mayo Instagram se vio sacudido por la creación de un nuevo perfil. Los Piojos, que desde 2009 están oficialmente separados, aparecían en la escena digital con una cuenta oficial y una publicación. El poster que compartieron indicaba que cuatro días después, el 30 de mayo, estaría disponible en plataformas la grabación de su último recital en vivo, la despedida en River. Ritual Piojoso es el nombre del quinto album en vivo que la Los Piojos publicaron, y la primera producción desde su distanciamiento.

Hubo otro guiño que, se sospecha, fue realizado por la banda. Dos pasacalles aparecieron por esos días en Ciudad Jardín, corazón de El Palomar, el barrio en el que dieron sus primeros pasos como grupo. La leyenda era clara: “No te sorprenda volverme a ver”, acompañada por los distintos logos de piojos que corresponden a cada uno de sus discos.

Nuevamente no hay nada confirmado, pero todo parece indicar que en algún momento de este año la banda confirmaría su retorno. No se saben detalles, ni tampoco se tienen certezas. Tan solo, un farolito de ilusión (para el corazón).