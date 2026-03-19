La Capital | Zoom | Emilia Mernes

Qué pasa entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra: Yanina Latorre expuso detalles

La mediática contó la disputa entre las artistas que suma unfollows, celos y versiones de enfrentamientos. La postura de las esposas de la selección argentina

19 de marzo 2026 · 11:59hs
Polémica en el pop nacional tras la interna de María Becerra y Tini Stoessel versus Emilia Mernes

Polémica en el pop nacional tras la interna de María Becerra y Tini Stoessel versus Emilia Mernes

Yanina Latorre habló sobre el conflicto que involucra a Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra, una interna que sumó en los últimos días a figuras cercanas a la selección argentina como Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes. Durnate su programa "Sálvese Quien Pueda", la conductora describió un escenario de rivalidad creciente entre las artistas.

En redes sociales, el tema cobró fuerza tras detectarse que varias figuras dejaron de seguir en redes sociales a Mernes. En ese contexto, Latorre anticipó el conflicto desde su cuenta de Instagram: "Les estoy armando el lore de Emilia Mernes, María Becerra y Tini. Denme tiempo. Hay dos malísimas. Hay una choriza. Estoy armando la historia. Hay una muy zorra".

Según explicó la conductora, la tensión comenzó en 2024, cuando Tini Stoessel hizo una pausa en su carrera. Durante ese período, parte de su equipo (bailarines y un estilista) empezó a trabajar con Emilia Mernes.

Al retomar su actividad, Stoessel buscó recuperar a esos profesionales, pero varios decidieron continuar con Mernes. "Cuando ella paró, las recomendó de buena onda. Lo lógico sería: ‘Bueno, ahora volvés, te los devuelvo, yo sigo mi camino’", sostuvo Latorre.

La situación escaló cuando la cantante pidió exclusividad y algunos integrantes eligieron quedarse con Mernes. "Tini exige exclusividad y el estilista eligió a Emilia", afirmó.

Latorre también remarcó el impacto de esta disputa en el ambiente artístico: "Por eso, en el ambiente la llaman a Emilia ‘La chorizo de equipos’. El problema es que Emilia tiene muy mala fama con esto de los bailarines. Tini fue generosa con Emilia y ella se le quedó con la gente".

>> Leer más: Yanina Latorre desmintió los rumores de vinculación el caso $LIBRA: "No necesito dinero sucio de nadie"

El rol de María Becerra en el conflicto

La conductora señaló que el vínculo entre Tini Stoessel y María Becerra se fortaleció en el último tiempo, lo que habría profundizado la distancia con Mernes. "Hace poco Tini dio una nota donde dijo que estaba muy pegada a María Becerra. Cuenta que les pasaron cosas que las unieron, se especuló mucho sobre esto. A mí me cuentan que Tini es un amor y es influenciable, María aprovechó la situación y le infló la cabeza", aseguró.

En paralelo, Latorre describió el impacto del “unfollow” en redes y apuntó contra Mernes: “Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no sólo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots".

También explicó el efecto en cadena que generan estas acciones: "Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir".

Latorre fue más allá y relató una supuesta maniobra durante la organización de un show de María Becerra en River: "Emilia Mernes empezó a gestionar y hacer todo lo posible para que ese River se caiga. No lo logró pero empezó a amenazar a los bailarines".

Según su versión, la cantante habría influido en el entorno artístico: “Emilia usó el poder de Duki y esta gente, teniendo miedo de que no la contraten más, empezó a bajarse del show. Todos los famosos, por miedo a ellos, no subieron ni un video de haber ido. Empezó un odio total. María no la puede ni ver. Emilia siempre trató de chorearle gente. Todo es celo y competencia en el ambiente artístico".

>> Leer más: Confesión de Wanda Nara a Maxi López en "MasterChef": "Estuviste en mi momento más difícil"

Los casos de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes

El conflicto también alcanzó a figuras vinculadas a la selección argentina. Latorre compartió por qué Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Emilia: "Empecé a llamar a medio Miami porque Antonela no quiere ser parte del chisme y quedar pegada. Una persona allegada a Antonela me lo contó, pero se dieron cuenta hoy cuando fue lo de Tini. Fue hace 10 días que la dejó de seguir. Hizo una limpieza de las personas a las que seguía a partir de todo lo que pasó con la foto de Messi con Donald Trump. Todo el mundo le empezó a pegar a Messi y a dejarlo de seguir. En el medio la vio a esta, con la que no tenía onda, no le gustaba y la dejó de seguir". Además, agregó: "Me dicen que Antonela dejó de seguir a esta chica un poco por solidaridad con Tini".

En cambio, Valentina Cervantes desmintió cualquier vínculo: "Nunca la seguí. La vi una sola vez en mi vida", le habría dicho a la conductora.

En cuanto al resto de las parejas de los jugadores de la "Scaloneta", Latorre explicó que el enfado se debe a la polémica fiesta que se organizó cuando salieron campeones.

"Las botineras detestan a Emilia Mernes. Hace poco cuando ganó Argentina hubo una fiesta, ella se apersonó en esta fiesta y las malas lenguas dicen que a las mujeres de la Selección nos les gustó ni la actitud ni la mirada de ella. No tenía una actitud familiar", aseguró.

Noticias relacionadas
El elenco de Sólo Fanáticos en su Avant premiere

Se estrena "Sólo Fanáticos", el film de Leo Damario que explora el universo de Only Fans

Ryan Gosling protagoniza Proyecto fin del mundo, la nueva misión espacial que ya está disponible en las salas de cine

Estrenos de cine en Rosario: drama extranjero, acción y aventuras para toda la familia

El beso de la mujer araña” forma parte de la agenda de teatro de Rosario

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

El espectáculo llega a La Casa del Tango

"Barro y vida", poesía, música y memoria a 50 años de la última dictadura

Ver comentarios

Las más leídas

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

A Newells lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

A Newell's lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Lo último

La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA

La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA

Sorpresa y lágrimas en MasterChef Celebrity: un jurado renunció después de más de diez años

Sorpresa y lágrimas en "MasterChef Celebrity": un jurado renunció después de más de diez años

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba

Nueva línea de colectivo: llega "Enlace Uriburu" para conectar zonas de industrias

Se trata de un nuevo servicio del transporte urbano de Rosario que tendrá su radio de acción en el sector sudoeste

Nueva línea de colectivo: llega Enlace Uriburu para conectar zonas de industrias
La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA
Las Ciudad

La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud
LA CIUDAD

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

Las maniobras de los ex Afip en Santa Fe para cobrar sobres por alquileres
Política

Las maniobras de los ex Afip en Santa Fe para cobrar "sobres" por alquileres

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana
La Ciudad

¿Se viene la lluvia? Alerta amarillo por tormentas en Rosario para el fin de semana

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba
Información General

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

A Newells lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

A Newell's lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Newells no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Ovación
Después de la renuncia de Sensini, ¿como seguirá el manejo del fútbol en Newells?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Después de la renuncia de Sensini, ¿como seguirá el manejo del fútbol en Newell's?

Después de la renuncia de Sensini, ¿como seguirá el manejo del fútbol en Newells?

Después de la renuncia de Sensini, ¿como seguirá el manejo del fútbol en Newell's?

Ángel Di María, un campeón mundial vigente y principal foco de atención en la Copa Libertadores

Ángel Di María, un campeón mundial vigente y principal foco de atención en la Copa Libertadores

Conmebol, el centro del fútbol sudamericano que se viste de gala para el sorteo con Central expectante

Conmebol, el centro del fútbol sudamericano que se viste de gala para el sorteo con Central expectante

Policiales
Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas
POLICIALES

Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

La Ciudad
La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA
Las Ciudad

La Justicia Federal intimó a una prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA

Nueva línea de colectivo: llega Enlace Uriburu para conectar zonas de industrias

Nueva línea de colectivo: llega "Enlace Uriburu" para conectar zonas de industrias

Desde la UNR rechazan la eliminación de la bicisenda de Rioja: ¿A dónde irían los ciclistas?

Desde la UNR rechazan la eliminación de la bicisenda de Rioja: "¿A dónde irían los ciclistas?"

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado
OVACIÓN

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia
OVACIÓN

Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia

En el Gran Rosario, el desempleo es del 6,5 % y la subocupación del 13 %
Economía

En el Gran Rosario, el desempleo es del 6,5 % y la subocupación del 13 %

Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei
Política

Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei

Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión
Ovación

Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria
Salud

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria

Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA
Información General

Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso
Información General

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina
Política

YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina

Se entregó Miguelito, buscado por la balacera a un supermercado y un crimen
Policiales

Se entregó "Miguelito", buscado por la balacera a un supermercado y un crimen

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas
La Ciudad

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones
Policiales

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado
Policiales

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas
La Ciudad

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Crisis en discapacidad: nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia
La Ciudad

Crisis en discapacidad: nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia

Llega a Rosario una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal
La Ciudad

Llega a Rosario una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal

Cocaína en la Terminal: tres imputados por traer droga en micros desde Salta
Policiales

Cocaína en la Terminal: tres imputados por traer droga en micros desde Salta

Docentes y estudiantes de la Escuela Magnasco temen el cierre del turno noche
La Ciudad

Docentes y estudiantes de la Escuela Magnasco temen el cierre del turno noche

Cómo se puede votar desde Rosario para las elecciones en Italia
El Mundo

Cómo se puede votar desde Rosario para las elecciones en Italia