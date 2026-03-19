Qué pasa entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra: Yanina Latorre expuso detalles

La mediática contó la disputa entre las artistas que suma unfollows, celos y versiones de enfrentamientos. La postura de las esposas de la selección argentina

Yanina Latorre habló sobre el conflicto que involucra a Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra , una interna que sumó en los últimos días a figuras cercanas a la selección argentina como Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes . Durnate su programa "Sálvese Quien Pueda", la conductora describió un escenario de rivalidad creciente entre las artistas.

En redes sociales, el tema cobró fuerza tras detectarse que varias figuras dejaron de seguir en redes sociales a Mernes . En ese contexto, Latorre anticipó el conflicto desde su cuenta de Instagram: "Les estoy armando el lore de Emilia Mernes, María Becerra y Tini. Denme tiempo. Hay dos malísimas. Hay una choriza. Estoy armando la historia. Hay una muy zorra".

Según explicó la conductora, la tensión comenzó en 2024, cuando Tini Stoessel hizo una pausa en su carrera . Durante ese período, parte de su equipo (bailarines y un estilista) empezó a trabajar con Emilia Mernes.

Al retomar su actividad, Stoessel buscó recuperar a esos profesionales, pero varios decidieron continuar con Mernes. "Cuando ella paró, las recomendó de buena onda. Lo lógico sería: ‘Bueno, ahora volvés, te los devuelvo, yo sigo mi camino’", sostuvo Latorre.

La situación escaló cuando la cantante pidió exclusividad y algunos integrantes eligieron quedarse con Mernes. "Tini exige exclusividad y el estilista eligió a Emilia", afirmó.

Latorre también remarcó el impacto de esta disputa en el ambiente artístico: "Por eso, en el ambiente la llaman a Emilia ‘La chorizo de equipos’. El problema es que Emilia tiene muy mala fama con esto de los bailarines. Tini fue generosa con Emilia y ella se le quedó con la gente".

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El rol de María Becerra en el conflicto

La conductora señaló que el vínculo entre Tini Stoessel y María Becerra se fortaleció en el último tiempo, lo que habría profundizado la distancia con Mernes. "Hace poco Tini dio una nota donde dijo que estaba muy pegada a María Becerra. Cuenta que les pasaron cosas que las unieron, se especuló mucho sobre esto. A mí me cuentan que Tini es un amor y es influenciable, María aprovechó la situación y le infló la cabeza", aseguró.

En paralelo, Latorre describió el impacto del “unfollow” en redes y apuntó contra Mernes: “Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no sólo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots".

También explicó el efecto en cadena que generan estas acciones: "Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir".

Latorre fue más allá y relató una supuesta maniobra durante la organización de un show de María Becerra en River: "Emilia Mernes empezó a gestionar y hacer todo lo posible para que ese River se caiga. No lo logró pero empezó a amenazar a los bailarines".

Según su versión, la cantante habría influido en el entorno artístico: “Emilia usó el poder de Duki y esta gente, teniendo miedo de que no la contraten más, empezó a bajarse del show. Todos los famosos, por miedo a ellos, no subieron ni un video de haber ido. Empezó un odio total. María no la puede ni ver. Emilia siempre trató de chorearle gente. Todo es celo y competencia en el ambiente artístico".

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Los casos de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes

El conflicto también alcanzó a figuras vinculadas a la selección argentina. Latorre compartió por qué Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Emilia: "Empecé a llamar a medio Miami porque Antonela no quiere ser parte del chisme y quedar pegada. Una persona allegada a Antonela me lo contó, pero se dieron cuenta hoy cuando fue lo de Tini. Fue hace 10 días que la dejó de seguir. Hizo una limpieza de las personas a las que seguía a partir de todo lo que pasó con la foto de Messi con Donald Trump. Todo el mundo le empezó a pegar a Messi y a dejarlo de seguir. En el medio la vio a esta, con la que no tenía onda, no le gustaba y la dejó de seguir". Además, agregó: "Me dicen que Antonela dejó de seguir a esta chica un poco por solidaridad con Tini".

En cambio, Valentina Cervantes desmintió cualquier vínculo: "Nunca la seguí. La vi una sola vez en mi vida", le habría dicho a la conductora.

En cuanto al resto de las parejas de los jugadores de la "Scaloneta", Latorre explicó que el enfado se debe a la polémica fiesta que se organizó cuando salieron campeones.

"Las botineras detestan a Emilia Mernes. Hace poco cuando ganó Argentina hubo una fiesta, ella se apersonó en esta fiesta y las malas lenguas dicen que a las mujeres de la Selección nos les gustó ni la actitud ni la mirada de ella. No tenía una actitud familiar", aseguró.