Video: Bon Jovi salvó a una mujer que estaba por tirarse de un puente

"Take my hand, we'll make it, I swear", es una de las líneas más conocidas de "Living on a prayer", la mítica canción de Jon Bon Jovi. "Toma mi mano, lo lograremos, lo juro", se traduce al español. Y eso fue lo que ocurrió en las últimas horas, la letra del tema se volvió literal. Es que el cantante salvó a una mujer que intentaba tirarse de un puente. Pero no lo hizo. Tomó la mano del artista, quien tras hablar un rato la convenció de no tomar la decisión de quitarse la vida.