Santa Fe acreditó los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía de noviembre: quiénes cobran

Los beneficiarios de este programa alimentario podrán usar el dinero tanto desde Billetera Santa Fe como con la tarjeta física en los comercios adheridos

13 de noviembre 2025 · 09:42hs
Tarjeta Única de Ciudadanía

Tarjeta Única de Ciudadanía

La provincia de Santa Fe informó que a partir de este martes 11 de noviembre quedaron acreditados los fondos correspondientes al programa Tarjeta Única de Ciudadanía (TUC). Se trata de un beneficio destinado a familias en situación de vulnerabilidad alimentaria, que busca garantizar el acceso a alimentos básicos y de primera necesidad.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, que detalló que la acreditación impactará de forma simultánea tanto en los titulares que utilizan la Billetera Santa Fe, como en aquellos que cuentan con la tarjeta física tradicional.

La TUC, creada en 2008 como reemplazo de los antiguos sistemas de tickets y cajas alimentarias, es uno de los programas sociales más importantes del gobierno provincial. Permite a los beneficiarios comprar alimentos esenciales en los comercios adheridos, utilizando los fondos acreditados de manera mensual.

Quiénes reciben el beneficio

El programa está dirigido a personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o riesgo de subsistencia. Los beneficiarios son seleccionados por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, de acuerdo con los criterios de inclusión definidos por la provincia.

En Rosario, la Tarjeta Única de Ciudadanía alcanza actualmente a más de 57.000 titulares, que mes a mes acceden al beneficio para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Ante cualquier irregularidad, se debe realizar la denuncia en la comuna o municipio correspondiente y, también, en el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, comunicándose al teléfono (0342) 4579269 o a través de www.santafe.gov.ar.

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas
Policiales

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

Circunvalación sigue a oscuras y el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación sigue a oscuras y el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Seguros: crecen las denuncias falsas y los fraudes en Rosario

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Seguros: crecen las denuncias falsas y los fraudes en Rosario

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo
La Ciudad

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

