Revelan mails que aseguran que Trump "pasó horas" en la casa de Epstein con una de las víctimas de tráfico sexual

Los correos fueron difundidos por el Congreso de EEUU y son del propio millonario Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual y tráfico de menores

Trump junto a su entonces novia Melania Knauss y los Epstein en Mar-a-Lago, en el año 2000.

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos difundieron este miércoles tres mails nuevos electrónicos de Jeffrey Epstein, el multimillonario que fue acusado por abuso sexual y tráfico de menores, pero que se suicidó en su celda de máxima seguridad en 2019 antes de recibir la condena. Lo particular es que en los mails, Epstein habla sobre cómo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, “sabía sobre las chicas” e incluso señala que “pasó horas con una de ellas”.

No es la primera vez que se difunde material que relaciona a Trump con Epstein . Hace poco más de dos meses, el Congreso de EEUU publicó una carta de contenido sexualmente sugerente dirigida a Jeffrey Epstein y presumiblemente firmada por el presidente Donald Trump . Por su parte, el presidente de Estados Unidos negó haber escrito esa misiva e inició acciones legales contra The Wall Street Journal por un artículo sobre el tema.

El propio Trump afirmó haber mantenido una relación de amistad con Epstein, e incluso hay fotos de los dos juntos. No obstante, el mandatario aseguró que el vínculo habría terminado hace más de dos décadas . Esta amistad sigue bajo la lupa, tanto para la opinión pública como para el Congreso de Estados Unidos.

>> Leer más: El Congreso de EEUU publicó una carta que supuestamente Trump le envió a Epstein

Los nuevos correos de Epstein que apuntan a Trump

En particular, el Congreso de EEUU reveló tres correos electrónicos donde Jeffrey Epstein hace una mención de Donald Trump, material obtenido a través de una orden judicial.

En uno de los mails, Epstein afirma que Trump “sabías de las chicas” y que “pasó horas” en su casa con una de sus víctimas, cuyo nombre aparece tachado para preservar su intimidad.

La destinataria del primer mail, que data del 2011, es Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, quien en este momento se encuentra cumpliendo una condena de 20 años por ser cómplice de los delitos del multimillonario. En el cuerpo del correo, Jeffrey Epstein habla expresamente sobre el presidente de Estados Unidos: “Quiero que te des cuenta de que el perro que aún no ha ladrado es Trump”.

Otro de los correos electrónicos tiene fecha de enero del 2019, tan solo unos meses antes de que Epstein se suicide en su celda. El destinatario es el periodista Michael Wolff. “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”, expresó el magnate en aquel entonces.

La carta de cumpleaños que habría firmado Trump

Hace poco más de dos meses, los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron una carta de contenido sexualmente sugerente dirigida a Jeffrey Epstein y presumiblemente firmada por el presidente Donald Trump, lo cual él ha negado.

La carta fue incluida como parte de un álbum de cumpleaños compilado en 2003 para Epstein, quien se suicidó en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio en 2019 por cargos de abuso sexual y trafico con docenas de menores de edad.

Trump manifestó que no escribió la carta ni creó el dibujo con las curvas de una mujer que enmarca la carta, y presentó una demanda de 10.000 millones de dólares contra The Wall Street Journal por un artículo anterior referido al mismo tema.

2025-09-08 carta trump epstein La supuesta carta que Trump le envió a Epstein.

“Como he dicho todo el tiempo, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen, y no la firmó”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado publicado en X. “El equipo legal del presidente Trump continuará con el litigio de manera enérgica”.