Revelan mails que aseguran que Trump "pasó horas" en la casa de Epstein con una de las víctimas de tráfico sexual
Los correos fueron difundidos por el Congreso de EEUU y son del propio millonario Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual y tráfico de menores
12 de noviembre 2025·15:47hs
Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos difundieron este miércoles tres mails nuevos electrónicos de Jeffrey Epstein, el multimillonario que fue acusado por abuso sexual y tráfico de menores, pero que se suicidó en su celda de máxima seguridad en 2019 antes de recibir la condena. Lo particular es que en los mails, Epstein habla sobre cómo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, “sabía sobre las chicas” e incluso señala que “pasó horas con una de ellas”.
El propio Trump afirmó haber mantenido una relación de amistad con Epstein, e incluso hay fotos de los dos juntos. No obstante, el mandatario aseguró que el vínculo habría terminado hace más de dos décadas. Esta amistad sigue bajo la lupa, tanto para la opinión pública como para el Congreso de Estados Unidos.
En particular, el Congreso de EEUU reveló tres correos electrónicos donde Jeffrey Epstein hace una mención de Donald Trump, material obtenido a través de una orden judicial.
En uno de los mails, Epstein afirma que Trump “sabías de las chicas” y que “pasó horas” en su casa con una de sus víctimas, cuyo nombre aparece tachado para preservar su intimidad.
La destinataria del primer mail, que data del 2011, es Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, quien en este momento se encuentra cumpliendo una condena de 20 años por ser cómplice de los delitos del multimillonario. En el cuerpo del correo, Jeffrey Epstein habla expresamente sobre el presidente de Estados Unidos: “Quiero que te des cuenta de que el perro que aún no ha ladrado es Trump”.
Otro de los correos electrónicos tiene fecha de enero del 2019, tan solo unos meses antes de que Epstein se suicide en su celda. El destinatario es el periodista Michael Wolff. “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”, expresó el magnate en aquel entonces.
La carta de cumpleaños que habría firmado Trump
Hace poco más de dos meses, los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron una carta de contenido sexualmente sugerente dirigida a Jeffrey Epstein y presumiblemente firmada por el presidente Donald Trump, lo cual él ha negado.
La carta fue incluida como parte de un álbum de cumpleaños compilado en 2003 para Epstein, quien se suicidó en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio en 2019 por cargos de abuso sexual y trafico con docenas de menores de edad.
Trump manifestó que no escribió la carta ni creó el dibujo con las curvas de una mujer que enmarca la carta, y presentó una demanda de 10.000 millones de dólares contra The Wall Street Journal por un artículo anterior referido al mismo tema.
“Como he dicho todo el tiempo, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen, y no la firmó”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado publicado en X. “El equipo legal del presidente Trump continuará con el litigio de manera enérgica”.
Noticias relacionadas
Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora
Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: no se reunirán con Trump pero compartirá foro con Messi
Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato
La canasta básica trepó 3,1% en octubre y una familia tipo necesitó $1.213.800 para no ser pobre
Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial
En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas
Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud
Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"
Lo último
La canasta básica trepó 3,1% en octubre y una familia tipo necesitó $1.213.800 para no ser pobre
Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: "Ojalá recauden mucho dinero"
Mercado Libre recibió un 50% más de exenciones impositivas: son u$s 350 millones en los últimos 5 años
Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo
La víctima tenía 23 años, era vecina de ese barrio de la zona oeste de Rosario, hija única y alumna de la Facultad de Medicina de la UNR. Los vecinos y el chofer intentaron reanimar a la joven, que no resistió
La Ciudad
Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud
Policiales
Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad
Economía
Dura de bajar: la inflación de octubre se aceleró al 2,3% y acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses
Economía
El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros
Información General
Mercado Libre recibió un 50% más de exenciones impositivas: son u$s 350 millones en los últimos 5 años
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial
En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas
Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud
Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"
El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano
Ovación
OVACIÓN
"En algún momento voy a dirigir a Newell's": la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa
"En algún momento voy a dirigir a Newell's": la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa
Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde
El director de Alpine sobre Colapinto: "Ojalá podamos ver de verdad de lo que es capaz"
Policiales
Policiales
Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado
Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad
Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos
La Ciudad
La Ciudad
Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo
Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito
Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud
Como es el colegio Tesla: la escuela sostenida por una fundación que tiene como embajadora a Antonela Rocuzzo
La Ciudad
Demoraron a cinco cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento en Colectividades
La Región
Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba
POLICIALES
Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
La Ciudad
"Más Río Menos Basura", diez años al servicio del río Paraná y de "una ciudad sin descartables"
POLICIALES
Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos
LA CIUDAD
Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto
La Ciudad
Los árboles que "lloran" en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre
Policiales
La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína
Información General
Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud
Información General
"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6
Economía
El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario
Policiales
Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito
Ovación
Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos
Ovación
Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante
POLICIALES
Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur
Salud
Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles
La Ciudad
Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta
Información General
Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos
Policiales
Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado