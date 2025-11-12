Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario
Se trata de un punto clave en la ciudad para el cruce a las islas del río Paraná. Además se proyectan trabajos en la zona balnearia de la ciudad
12 de noviembre 2025·13:36hs
A pesar de algunos días con el cielo copado por las nubes y la inestabilidad, la temporada estival está al caer y no son pocos los rosarinos que aprovechan para veranear “en casa”. Así, la costanera, la zona de muelles y las playas se vuelven un atractivo en Rosario, al igual que cruzar a las islas entrerrianas del Paraná.
Ante la inminente llegada de las altas temperaturas, la Municipalidad de Rosario, a través de la empresa estatal Costanera Rosario, intervino el muelle ubicado en el extremo norte de la ribera local, punto donde parten alguno de los taxis lanchas con destino a las islas entrerrianas, ya adoptadas por todos los rosarinos.
Sobre la estructura se reparó y agregó barandas en las escales de embarque, se renovó la luminaria en todo el muelle y la señalética del entorno. Además, se repuso la pintura de las barandas, columnas y escaleras. Con el objetivo de mejorar la seguridad y circulación del sector, también se mejoró el vallado de ingreso para impedir el acceso de motos y bicicletas.
“Estamos preparándonos para la temporada. Sabemos que la costanera es una de las zonas preferidas de los rosarinos para disfrutar junto al gran río que tenemos, con gran convocatoria de público. Queremos que el muelle y toda la zona de la costanera estén a la altura de lo que este espacio despierta en la ciudad”, expresó Patricio Alday, presidente de Costanera Rosario.
Otros trabajos en la costanera
La renovación del muelle ubicado a metros del Puente Rosario-Victoria se suma a las tareas realizadas en el balneario La Florida y el paseo Rambla Catalunya. En estos espacios se proyectan acciones de refulado de arena, mantenimiento de accesos, renovación de mobiliario urbano y mejoras en servicios de playa.
Por otro lado, la próxima semana la Costanera Rosario tiene previsto limpiar la bajada náutica pública mediante el uso de una máquina retroexcavadora aprovechando que el río Paraná está en constante creciente, lo que permite a las embarcaciones llegar con el trailer al sector apuntado a sanear.
La Florida: cuánto sale la entrada y qué promos hay
El verano se va acercando y desde noviembre el balneario La Floridase relanzó para vivir una nueva temporada de río. Como cada año, las tarifas por día se actualizaron y también cambiaron los precios para servicios adicionales como alquiler de sombrillas, reposeras y estacionamiento.
Para inaugurar una nueva temporada, se realizaron obras de refacción y diferentes mejoras en espacios comunes. En ese sentido, en la Rambla Catalunya se realizaron tareas de pintura en paseos peatonales, cordones y bicisendas, renovación total de cartelería
Además, en Costa Alta se concretaron trabajos de pintura general, mejora del muelle público, reparación de defensas y barandas, y renovación integral de la señalética.
Las tarifas de La Florida este verano
A partir de este viernes 8 de noviembre, las entradas generales tendrán un valor de $4.000, mientras que se ofrecerán distintas promociones: abono individual por toda la temporada a $70.000 y la promo 4x3 (cuatro días por $12.000).
También se ajustaron las tarifas de servicios adicionales, como alquiler de sombrillas ($5.000), reposeras ($3.000)y estacionamiento ($8.000 por jornada completa).
