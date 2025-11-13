La Capital | Zoom | Pampita

Pampita sobre el escándalo de la China Suárez y Luzu TV: "Hay ciertas reglas"

La modelo fue consultada en una gala solidaria sobre la reciente cancelación de entrevistas de la actriz. Sin nombrarla directamente, dio su opinión

13 de noviembre 2025 · 12:35hs
Pampita dio su opinión sobre el escándalo de la China Suarez y los canales de streaming

Pampita dio su opinión sobre el escándalo de la China Suarez y los canales de streaming

En medio del escándalo que involucra a la China Suárez, Luzu TV y Olga, Pampita fue interceptada por un móvil y consultada sobre la polémica. La modelo no esquivó ninguna pregunta y dio su punto de vista acerca de la cancelación a último momento de la entrevista que la actriz tenía programada en Luzu TV.

Cabe recordar que, durante la última semana, la China Suárez quedó en el centro de la atención mediática tras bajarse de varias notas previamente acordadas con programas de streaming, entre ellos "Antes que nadie" (Luzu TV). Finalmente, la actriz confirmó que dará una entrevista a Mario Pergolini en su programa de televisión "Otro día perdido".

En este contexto, Pampita asistió a la gala solidaria organizada por Valeria Mazza y fue consultada sobre el tema por el programa "Los Profesionales de Siempre". Sin nombrar directamente a la actriz, la modelo expresó su opinión sobre la polémica.

Qué dijo Pampita

Al ser consultada sobre el tema, Pampita fue contundente: “Yo no hablo de la mamá de los hermanos de mis hijos, ya lo saben. Lo han intentado muchas veces, pero saben que no pisó el palito con eso”.

Ante su respuesta, el periodista decidió reformular las preguntas y enfocarlas de manera más general. En ese marco, al ser consultada sobre las exigencias a la hora de realizar entrevistas, Pampita explicó: “Yo también soy exigente cuando doy notas. No voy a todos lados, me cuido mucho a mí y a mi intimidad. Sé qué cosas quiero hablar y qué cosas no”.

En ese sentido, aclaró que si bien no se le puede imponer al conductor qué preguntar, sí existen límites que se deben respetar: “Hay temas de los que prefiero no hablar, son súper privados y no los trato con todo el mundo. Son cosas que se conversan antes, se habla con el conductor. Hay ciertas reglas y códigos que se manejan”.

Finalmente, el panelista le consultó sobre la posibilidad de cancelar una entrevista a último momento, como sucedió con la China Suárez. Pampita fue sincera: “Podría pasar si siento que me van a fallar en algo que pedí, nunca pasó pero prefiero no exponerme”.

La China Suárez será entrevistada por Mario Pergolini

Tras días de controversias, versiones cruzadas y una serie de entrevistas frustradas, Eugenia "China" Suárez finalmente tomó una decisión: hablará una sola vez y será en el programa televisivo de Mario Pergolini, "Otro día perdido".

La noticia fue confirmada por Yanina Latorre en "Sálvese quien pueda", y desató una ola de comentarios en redes y en la industria del entretenimiento.

Según contó Yanina Latorre, la China impuso condiciones a los streamings que incomodaron a los productores, entre ellas no compartir piso con ciertas figuras del panel, no responder preguntas relacionadas a Ángela Torres ni al conflicto con Rusherking, y controlar el tipo de entrevista y el enfoque.

“La Nipona empezó a imponer condiciones”, lanzó Latorre, asegurando que la producción de Leuco finalmente optó por dar marcha atrás.

También se mencionó que la actriz, que está publicitando su nueva serie con Disney, prefería una nota menos punzante, con un panel que no pudiera incomodarla y en un ambiente “más controlado”. Finalmente, ninguna de las opciones cerró para los streamings.

Según Latorre, Disney insistió en conseguir un espacio para la entrevista, pero tanto Olga como Luzu terminaron rechazando la nota. “La siguieron ofreciendo porque Disney está preocupado por la serie, hay que promocionar”, dijo Yanina.

Finalmente, la China Suárez decidió hablar en un ciclo tradicional de TV. Yanina confirmó que “este viernes la China Suárez va a estar con Mario Pergolini. Ellos no se conocen. Van a grabar ese mismo día”.

La elección llamó la atención porque Pergolini no suele recibir figuras del mundo del espectáculo y porque la China suele evitar la televisión tradicional, donde siente que no tiene “terreno seguro”.

