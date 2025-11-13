La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: "Mango", una película romántica ambientada en España, entre las más vistas

Con una historia emocionalmente profunda, la obra danesa invita a reflexionar sobre el amor y las segundas oportunidades

13 de noviembre 2025 · 10:50hs
La película dura 96 minutos y conlleva un mensaje reflexivo y profundo

La película dura 96 minutos y conlleva un mensaje reflexivo y profundo

Netflix sumó a su catálogo “Mango”, una película danesa dirigida por Mehdi Avaz, estrenada este viernes 7 de noviembre. Con una duración de una hora y media, la cinta se presenta como una historia íntima y esperanzadora que mezcla drama, romance y paisajes mediterráneos.

Ambientada en Málaga, España, la producción combina el atractivo visual del sur andaluz con un relato sobre ambición profesional, vínculos familiares y el poder transformador del amor.

La película romántica explora temas controversiales como el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la reconexión familiar y la búsqueda de sentido más allá del éxito profesional. Bajo el sol de Andalucía, los protagonistas descubren que la vida puede ofrecer nuevas oportunidades, incluso cuando todo parece decidido.

De qué trata la película “Mango”

La protagonista, Lærke (Josephine Park), es una exitosa gerente de hotel obsesionada con su carrera. Su jefe la envía a evaluar la construcción de un resort de lujo en una finca de mangos en Málaga. Pero al llegar, todo cambia: conoce a Alex (Dar Salim), el dueño de la plantación, un exabogado que dejó su vida anterior tras una tragedia personal y que ahora se aferra al campo como refugio emocional.

Lærke viaja acompañada por su hija Agnes (Josephine Højbjerg), quien espera pasar más tiempo con su madre durante lo que parece un viaje laboral. En ese escenario soleado, entre árboles de mango y días de calma, madre e hija se reencuentran mientras Lærke comienza a replantearse sus metas y su manera de vivir.

Lo que inicia como opiniones cruzadas entre la empresaria y el agricultor, se transforma lentamente en una historia de amor que desafía las ambiciones y abre espacio para nuevos sentimientos.

Tráiler oficial de "Mango"

