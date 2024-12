Una popular película sobre violencia de género, atravesada por una denuncia de acoso

“Romper el círculo”, una película sobre violencia de género basada en un best seller, fue una de las más vistas y comentadas del año. Protagonizado por Blake Lively (“Gossip Girl”) y Justin Baldoni (también productor y director), el filme estuvo incluso desde antes de su estreno atravesado por un clima tenso entre la dupla principal, que terminó en una denuncia por acoso y difamación.

“Romper el círculo” (“It ends with us” en inglés original) es, ante todo, una novela romántica de la autora estadounidense Colleen Hoover (una de las autoras favoritas de Antonela Roccuzzo), publicada en 2016 y convertida en un fenómeno internacional. Para 2019, había vendido más de un millón de copias en todo el mundo y había sido traducida a más de veinte idiomas. En 2021, la novela experimentó un resurgimiento de popularidad a través de TikTok y encabezó las listas de ventas de 2022 y 2023. Tras el lanzamiento del filme y su buena recepción, el libro volvió a posicionarse entre lo más leído a nivel mundial.

La adaptación cinematográfica es la ópera prima de Baldoni, quien como actor es conocido sobre todo por encabezar la serie “Jane the Virgin” (tuvo cinco celebradas temporadas de 2014 a 2019). Tras su paso por la ficción, Justin se convirtió en un referente de las masculinidades y su deconstrucción, a través de la publicación dos libros (“Man enough” de 2021 y “Boys will be human” de 2022) y la realización de un podcast (de igual nombre que su primer libro).

Por esto, no sorprendió cuando se puso al frente de este proyecto. En “Romper el Círculo”, Justin interpreta a Ryle Kincaid, un carismático cirujano que enamora a la florista Lily Bloom (Lively). Después de un tiempo de intensa relación, Ryle empieza a ejercer violencia de género contra su pareja: se muestra controlador y celoso, y escala a violencia física cuando ella se reencuentra por casualidad con un viejo amor de la juventud.

"Romper el círculo" y el comienzo de la polémica

Los primeros indicios públicos de tensión entre Baldoni y Lively aparecieron durante la campaña de prensa de la película. Por empezar, Blake, junto a otros miembros del elenco (como Jenny Slate y Brandon Sklenar) y la autora Colleen Hoover, dieron entrevistas y asistieron a eventos de promoción sin compartir jamás espacio con el director. A su vez, para el momento del estreno, gran parte del equipo había dejado de seguirlo en redes. Él, por su parte, se mostraba siempre solo o acompañado de su esposa Emily.

Si bien todo esto podría sugerir alguna actitud conflictiva de Baldoni, el foco se puso en las actitudes de Lively en las notas. Ella se mostró consistentemente desinteresada, ajena al tema complejo y sensible que aborda la película. La promocionó como si se tratara de una comedia romántica cualquiera mientras él articuló discursos profundos sobre los derechos de las mujeres y la violencia de género.





Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colleen Hoover (@colleenhoover)



>> Leer más: Antonela Roccuzzo tiene una nueva obsesión: quién es Colleen Hoover

Todo este revuelo, que algunos incluso interpretaron como una rivalidad orquestada para hacer que la gente vaya al cine, fue sin dudas parte importante del fenómeno del filme, que recaudó 350 millones de dólares en todo el mundo.

En Argentina, la película se estrenó el 15 de agosto y acumuló más de 600000 espectadores en salas. En algunas semanas durante su estadía en cartelera, incluso logró destronar del puesto de lo más visto a un tanque como “Deadpool & Wolverine”, la gran apuesta de Marvel para 2024, protagonizada por Ryan Reynolds, marido de Lively. Desde el 11 de octubre, se puede ver a través de la plataforma Max.

“Romper el círculo” tiene algunos méritos y, como todo derivado de best seller, varias falencias. Es una mirada complejizante y para nada reduccionista de las tramas de violencia, lo cual no es para nada poco. Muestra las dificultades en reconocer, aceptar y abandonar una relación violenta. Pero también cae en lugares demasiado comunes e incluso inverosímiles, y el tono se vuelve melodramático.

La denuncia de Blake Lively

Según la denuncia, Baldoni y Lively se reunieron en enero de 2024, tras la larga huelga de los sindicatos de actores y guionistas en Hollywood, para retomar la producción del filme que había quedado parada. La protagonista alega que en ese encuentro, el director se quejó del peso de la actriz, habló de forma inapropiada sobre su vida sexual y la presionó para que compartiera sus creencias religiosas.

A su vez, la actriz asegura que Baldoni inició una campaña de “manipulación social” para “destruir” su reputación, luego de que ella demandara que no se agregaran más escenas de sexo al guion. La denuncia, hecha pública por el New York Times, también incluye mails y chats entre Baldoni y el equipo de prensa, en los que planean una respuesta si las acusaciones de la actriz (ya existentes en el plano privado) se hacían públicas.

El abogado del director negó rotundamente los dichos de Lively, a los que caracterizó como “otro intento desesperado de ‘arreglar’ su reputación negativa, generada por sus propias declaraciones y acciones durante la campaña de prensa”. Estas actividades fueron “públicamente observadas en tiempo real y sin editar, lo cual permitió que internet construya una opinión”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colleen Hoover (@colleenhoover)

>> Leer más: Diez películas navideñas para sobrevivir a las fiestas

Además, aseguraron que desde la casa productora de la película tuvieron la “actitud proactiva” de contratar a un gestor de crisis para intervenir sobre el conflicto que existía entre el director y la protagonista, quien en varias oportunidades “amenazó con no ir al set” y “no promocionar la película”.

Sin embargo, el resto del elenco y la autora del libro (quien también ofició de productora de la película) mostraron públicamente su apoyo a Lively. “Fuiste honesta, amable y solidaria desde el día en que nos conocimos. Gracias por ser exactamente la humana que sos”, dijo Colleen Hoover sobre Blake en redes.

“Blake es una líder, amiga leal y fuente confiable de apoyo emocional para mí y para muchas personas que la conocen y la quieren. Lo que fue revelado sobre el ataque sobre Blake es terriblemente oscuro, perturbador y totalmente amenazante. Felicito a mi amiga, y admiro su coraje“, dijo Jenny Slate.

Finalmente, desde el sindicato de actores SAG-Aftra emitieron un comunicado también en apoyo a la actriz. “Estas acusaciones son alarmantes y preocupantes. Tomar represalias por denunciar comportamientos inadecuados es ilegal. Apaludimos el coraje de Blake Lively por alzar su voz ante el acoso recibido por su pedido de tener un coordinador de intimidad para todas las escenas con desnudez o contenido sexual”, subrayaron.