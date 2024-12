Diez películas navideñas para sobrevivir a las fiestas

Embed - Jingle All the Way (1996) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

El maridaje en este caso es con “Milagro en la calle 34” (1994), otra peli familiar pero en clave más risueña que “El regalo prometido”. Antes de brillar en “Matilda” (1996), la jovencísima Mara Wilson ya daba en este filme avisos de sus dotes como actriz. Aquí, interpreta a una niña escéptica, que (en principio) no se conmueve con la supuesta presencia del verdadero Papá Noel en una tienda departamental. También está en Disney+.

Acción - “Duro de matar” (1988)

Un clásico infaltable en cualquier lista de películas para las fiestas, aunque todavía persiste el debate sobre si esta es o no una película de Navidad. Vale recordar que “Duro de matar” transcurre en Nochebuena, y cumple con un elemento clave del género: el protagonista, marcado por el clima festivo, atraviesa una transformación personal. En el caso del inolvidable agente John McClane de Bruce Willis, quiere reconciliarse con su esposa. Sólo por ese motivo, esa noche está en el Nakatomi Plaza, el edificio donde trabaja su mujer y donde Hans Guber (eterno Alan Rickman) y los suyos llevan adelante el atentado. La fecha y el contexto son claves para la trama. Se puede ver en Disney+.

Una yapa que puede hacer un buen doble programa con este clásico es la reciente “Equipaje de mano” (2024), de Jaume Collet-Serra (el español-estadounidense responsable de varios títulos de acción con Liam Neeson), con Taron Egerton (ganador del Globo de Oro por interpretar a Elton John en la biopic “Rocketman”) y Jason Bateman, que se destaca como villano. El día anterior a Navidad, un agente de seguridad aeroportuaria de Los Ángeles es chantajeado para ser parte de una trama criminal. Una película muy efectiva y entretenida, bien actuada, que sin la calidad de clásico de la protagonizada por Bruces Willis, cumple con creces. Se puede ver en Netflix.

Drama - “Carol” (2015)

Esta película de Todd Haynes (un director al que siempre vale la pena prestarle atención) puede estar fuera del radar de las películas navideñas de la mayoría. Sin embargo, las Fiestas son clave en la historia de Carol (Cate Blanchett), que se enamora de la joven Therese (Rooney Mara) mientras compra el regalo de Navidad para su pequeña hija en plenos años cincuenta. En medio de una disputa con su ex marido, en la que Carol es acusada de “conductas inmorales” por sus vínculos con otras mujeres, la dupla protagónica emprende un viaje en auto que culmina en Año Nuevo, noche en la que ocurren hechos clave. Se puede ver en Netflix.

Terror - “Gremlins” (1984)

Para no ponerse tan oscuros en una época festiva, la seleccionada es la icónica “Gremlins”. Escrita por Chris Columbus (director de “Mi pobre angelito”) y producida por Steven Spielberg, vale recordar que el desmadre de las criaturitas empieza con un regalo de Navidad. Además de eso, los personajes atraviesan algunas transformaciones morales motivadas por espíritu festivo. Siempre infalible para entretenerse en familia. Se puede ver en Max.

Y para acompañar, otro clásico de los ochenta, quizás menos conocido por el público masivo y bastante más aterrador. “Silent Night, Deadly Night” (1984) cuenta la historia de un joven traumatizado (sus padres fallecieron en Nochebuena), que cuando es obligado a hacer de Papá Noel, desata una furia asesina. Aunque no está disponible en Argentina en las plataformas tradicionales, se puede encontrar por internet.

Cine argentino - “Todo el año es navidad” (2018)

Esta recomendación no se refiere a la comedia de Román Viñoly Barreto de 1960 que algunos recordarán, sino al documental de Néstor Frenkel de 2018. Con su mirada única, que logra sin fisuras retratar con empatía y humanidad a personajes siempre peculiares, el realizador ahonda en una faceta poco explorada de la Navidad: los hombres que trabajan de disfrazarse de Papá Noel en Argentina. Una joyita ideal para reírse e incluso conmoverse. Se puede ver de forma gratuita en Cine.Ar.

El doble plan es con “Ven a mi casa esta Navidad” (2023). No, no es la canción de Luis Aguilé, aunque por supuesto suena en la película. Escrita y dirigida por Sabrina Campos (primer largometraje como directora), cuenta con mucha efectividad una historia muy simple: Inés (una espectacular Leonora Balcarce), que tiene cuarenta años, está soltera y se acaba de quedar sin trabajo, va a pasar Navidad a la casa de su hermano con la familia extendida. Ese personaje, profundamente reconocible por muchas mujeres (y todos aquellos que por algún motivo no cuadran con la norma social o familiar), conduce el filme con gracia y logra conmover. Tuvo paso por cines y algunos festivales, pero por el momento no está disponible en ninguna plataforma.