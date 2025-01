Una película rosarina fue nominada a los Premios Cóndor de Plata

>> Leer más: Llega a cines la premiada película rosarina "Vera y el placer de los otros"

En los premios, “Vera” competirá contra otras obras muy bien valoradas por el público y la crítica como “Alemania” (de María Zanetti), “Blondi” (de Dolores Fonzi), “Crónicas de una santa errante” (de Tomás Gómez Bustillo), “El escuerzo” (de Augusto Sinay), “Los tonos mayores” (de Ingrid Prokopek) y “Simón de la montaña” (de Federico Luis Tachella).

Las nominaciones están lideradas en cine por “El Jockey” de Luis Ortega, con 15 candidaturas, y en series por “Cromañón” con 22 nominaciones. El anuncio de los ganadores se realizará el próximo 20 de febrero, a través de las redes sociales de la Acca, y los premios serán entregados posteriormente a cada ganador.

