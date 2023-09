Una historia de abusos y fe llega a los cines rosarinos

Lecchi contó cómo el libro llegó a convertirse en una película: “Unos años atrás me llamó Eliseo Subiela y me dijo que le habían llevado la historia y pensó en mí para filmarla. A partir de allí tomé contacto con Sandra. A lo largo de las charlas conocí la historia de amor que no está en «Raza de víboras», un libro que surgió a partir de las denuncias y de lo que sufrió en el aspirantado. Esas denuncias para ellas fueron sanadoras. Pero la historia de amor me parecía tanto o más importante, porque representa la lucha por sobreponerse ante la locura que vivieron”.