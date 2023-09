Un velorio y dos hermanas en guerra en la nueva propuesta de La Comedia

En el segundo lanzamiento del programa La Comedia A Puesta, iniciado por el Teatro Municipal La Comedia en abril pasado con “Las Viejas”, la sala dependiente de Cultura de la ciudad estrenará la obra “Vuela alto, Mamá!”, de la dramaturga rosarina Patricia Suárez y con un elenco de reconocidos actores y actrices locales, bajo la dirección de Matías Martínez. La comedia se desarrolla el día del velorio de Dalia, la madre de Ana Julia, una mujer que hace años se fue a intentar triunfar en Hollywood, y Omara, que se quedó en Rosario para cuidar a su madre. A las mujeres, que hace años que no se hablan, se sumarán Zully, una peluquera cleptómana; Gildo, el padre ludópata; Patricio, el marido extra de películas hollywoodenses y Salvo, el exmarido desintoxicado. El elenco está integrado por Gachy Roldán, Haydee Calzone, Silvina Santandrea, Christian Valci, Salvador Trapani y Adrián Giampani.

Martínez contó que tras la convocatoria de Sebastián D’Addario, director de La Comedia, se decidió que el próximo estreno luego de “Las viejas”, escrita por Daniel Feliú y con dirección de Hernán Peña, debía ser una comedia. “En principio iba a presentar un texto mío llamado «La Voce» que escribí para un concurso de comedia en Madrid, pero finalmente cayó en mis manos el texto de Patricia Suárez y consideré que era mejor que el mío para el contexto de Rosario . Hablé con la autora y sin dudarlo me dio el ok para poder hacerla”, dijo Martínez sobre el inicio del proyecto.

Sobre las particularidades de los personajes, indicó que “son cercanos, cotidianos, costumbristas, aunque atravesados por la marca gruesa y caricaturesca propia del género comedia. El público se va a encontrar con seres que le devuelven una referencialidad, o como se suele decir, «alguien conoce a gente así». Son seres que tienen una carnadura cotidiana pero grotesca, caricaturesca y hasta siniestra. Están en permanente puja: hermanas enfrentadas, maridos infelices, perdedores, infelices, seres de dudosa moral o amorales... Es decir, comedia”.

En ese sentido, añadió: “Me interesó poder abordar personajes y situaciones idénticos a los de una tragedia, pero desde la perspectiva de la comedia. Si a esta comedia le quitáramos los procedimientos que llevan a la risa seguramente sería una tragedia. Patricia Suárez escribe desde este procedimiento: piensa personajes y situaciones trágicos y los pone a funcionar en el territorio de la comedia”.

PATRICIA SUÁREZ: “HAY QUE AGRADECER A QUIEN TE HACE FELIZ"

79429625.jpg La dramaturga Patricia Suárez.

Patricia Suárez, prolífica y premiada autora rosarina, reveló que la obra y su próximo montaje en La Comedia cierran un ciclo que comenzó con una dolorosa pérdida personal que desembocó en la escritura de “Vuela alto, Mamá!”, a la que la autora consideró una comedia “disparatada porque suceden cosas que nos suceden a todos cuando estamos vulnerables”. Así lo cuenta Suárez: “Mi mamá falleció hace un año y fue tan triste y doloroso que dejé de escribir teatro. No pude hacerlo hasta que en mayo de este año me propuse retomar la escritura en el momento en que la corté. O sea, en el velatorio de mi mamá. Por supuesto que lo que cuenta la obra es ficción, pero fue la necesidad de reponerme, la que me hizo contar una situación semejante en clave de humor”, recordó la autora de una vasta obra teatral y literaria.

Sobre la relación de la muerte con el humor, Suárez indicó: “Creo que la muerte -y más en nuestra época, que la negamos cuanto podemos- es tan determinante y tremenda, que escribir situaciones humorísticas en aquello que más tememos, es devolverle un poco su lugar. La muerte es lo que nos hace humanos. En «Vuela alto, Mamá!» los personajes abordan el dolor como pueden, con lo que les sale. No están en condiciones de razonar correctamente, apenas si pueden con ellos mismos y sus emociones. Las situaciones límites -pandemia included- nos enseñaron eso a quienes quisimos aprenderlo: lo pequeñitos que somos y cuánto nos gusta vivir, cuánto nos rompe el universo lo incontrolable, un virus, una muerte repentina. De pronto, nos damos cuentas de nuestra mortalidad, de nuestra finitud; de que no era tan importante estar al día con la deuda de la tarjeta de crédito o de contar calorías frente a un chocolate. Y una de las pocas herramientas que tenemos para sobrevivir el terror a la muerte es el humor. Por eso espero que la obra, que para mí fue sanadora al escribirla, lo sea para el público también. Nadie es razonable a la hora del dolor, seamos compasivos con nosotros mismos, y ríamonos un poco”.

Asimismo, la narradora y dramaturga manifestó su gratitud con la posibilidad de ver en escena este texto suyo. “Me siento muy agradecida con Sebastián D'Addario, director del teatro La Comedia, y con Matías Martínez, el director. Para mí es muy importante estar como autora en el teatro donde siglo y algo atrás, estrenaba Florencio Sánchez. Además, con el director fue mágico, escribí la obra, la corregí, posteé en Facebook que la había escrito y él me la pidió para leerla. A la hora me dijo: «Ya la leí. La proponemos en La Comedia». No hay palabras de agradecimiento que alcancen para quien confía así en vos. Lo cuento públicamente, porque creo que hace falta, en una época de tanto egoísmo, agradecer a quienes tienen la intención de hacer felices y sanar un poquito la pena de los demás, con el teatro como puente”.