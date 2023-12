El teatro inclusivo de Rosario fue galardonado en Barcelona

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radamés (@radames_teatro)

“Trabajar haciendo teatro con personas con discapacidad o con padecimiento mental es una elección que nos provoca continuamente preguntas”, explicó Giampani y añadió: “Es un trabajo que nos interpela a cada momento de una manera autocrítica y creativa y nos pone ante el desafío de que esas personas que quizás no tienen demasiados espacios de protagonismo más allá de sus entornos cercanos o que tal vez no acostumbran «tomar la palabra» o no defienden sus posturas personales, puedan a través de las herramientas que brinda el aprendizaje y la práctica del oficio teatral, no solo enriquecer con estos ingredientes su vida cotidiana sino explorar o que exploremos juntos sus propias poéticas expresivas en la escena y nos digan todo aquello que tienen para decir y que aún no hemos escuchado. Porque de lo que estamos seguros es de que hay muchas historias por contar que a la mayoría nos resultan inéditas, desconocidas, ajenas, y sin embargo son historias, personas y miradas que conviven con todos nosotros, al lado nuestro”.