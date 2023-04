Ulises Bueno fue determinante con respecto a su futuro profesional

Este miércoles irrumpió en las redes sociales de Ulises Bueno un comunicado con la noticia que profundizó la preocupación de sus seguidores: el cantante no volverá a los escenarios hasta nuevo aviso. "Luego de 23 años en la música, les informamos que Ulises Bueno se alejará de los escenarios sin fecha de retorno para priorizar su salud", comenzó el mensaje.

Pero con el transcurso de los días, se supo que el cuadro era más complejo de lo informado. "No sabemos cuándo podrá volver porque está en una situación grave", informó su representante Ariel Chicho Capozzuca, y confirmó que "según la recomendación médica, en las próximas horas vamos a tener que hacer internación".

Si bien descartó que esta enfermedad tenga relación alguna con la operación de garganta que Ulises Bueno se sometió el año pasado, admitió que el cuartetero no estaba en ese momento oxigenando bien por la mucha tos que tiene, a lo que se sumaba que la fiebre que "no está bajando".

"Lo importante es que él esté bien y que no traiga ninguna repercusión. Estos temas son complicados y no sabemos cuándo puede volver a cantar porque no es algo sencillo lo que tiene", concluyó el empresario cuando describió este pasado fin de semana el difícil cuadro de salud.

Lo cierto es que por indicación médica, el cantante cordobés deberá sortear la presentación del próximo 13 de mayo en Córdoba para luego iniciar un período de inactividad que le permitan resolver con descanso y tratamiento las dificultades de salud que presenta desde algún tiempo.