Demuelen el muro del ex Batallón 121 para integrar la Villa Olímpica con barrio Las Heras

La obra busca conectar el predio con el barrio y mejorar la accesibilidad. También se abren y pavimentan calles en el entorno de la Villa Olímpica

Comenzaron las tareas de demolición del antiguo muro que separaba el predio del ex Batallón 121 del barrio Las Heras

El muro que durante años separó el predio del ex Batallón 121 del barrio Las Heras comenzó a ser demolido este jueves , en el marco de las obras de infraestructura que se ejecutan en el entorno de la Villa Olímpica de Rosario. La intervención busca integrar el predio con el tejido urbano del barrio y mejorar la accesibilidad para vecinos y frentistas.

Los trabajos forman parte del conjunto de obras que se llevan adelante en el sector sur de la ciudad de cara a los XIII Juegos Suramericanos , pero que también fueron planteadas como parte del legado de infraestructura y transformación urbana que quedará después de la competencia.

“Es otra de las obras que forman parte de todo el plan de este sector que integra el Centro Acuático, la Villa Sudamericana y el parque Héroes de Malvinas” , señaló el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale , durante una recorrida por calle Ibáñez.

El funcionario destacó que la intervención permitirá avanzar en la integración del sector y que el espacio tendrá además un rol durante los Juegos: “Obviamente que es una obra importante para los juegos, es estratégica, acá va a ser el Fan Fest. Y es uno de los legados de los juegos para la ciudad, para este barrio particularmente” .

Más conexión con Las Heras

La demolición del muro se complementa con la apertura y pavimentación definitiva de calles en el entorno de la Villa Olímpica. El objetivo es generar conexiones más directas entre el predio y la zona más antigua del barrio Las Heras.

El subsecretario de Obras Públicas municipal, Juan Ferrer, explicó que se trata de varias cuadras que serán abiertas y conectadas con el barrio, lo que permitirá mejorar la circulación y sumar iluminación.

“Son varias cuadras que se abren y que se conectan justamente al barrio Las Heras, a la parte más histórica, lo que permite generar mejores y más sencillas conexiones entre vecinos, que generan más seguridad porque van a estar iluminadas”, señaló.

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Las obras abarcan el sector delimitado por Ibáñez al norte, Esteban de Luca al sur, Buenos Aires al oeste y Ayacucho al este.

El proyecto contempla 16 cuadras equivalentes, cuyos trazados se encuentran íntegramente librados al uso público. Los anchos oficiales de las calles varían entre 14 y 28 metros y permitirán desarrollar calzadas de siete metros de ancho.

Además, está previsto el fresado y la repavimentación de la carpeta asfáltica existente en calle Ibáñez, junto con la duplicación de la calzada en el tramo comprendido por el proyecto, que será ejecutada en hormigón.

Una transformación más allá de los Juegos

Desde el gobierno de Santa Fe también destacaron el impacto urbano de la intervención. El secretario de Vivienda y Hábitat, Lucas Crivelli, consideró la demolición del muro como uno de los hitos de las obras que quedarán en la zona después de los Juegos Suramericanos.

“Con la demolición de la pared se concreta esta unión del parque con el propio barrio”, sostuvo Crivelli, quien remarcó que se trata de un sector que tendrá una transformación importante a partir de la infraestructura deportiva y urbana.

El funcionario también mencionó como parte de la identidad del barrio la casa donde nació Lionel Messi, y sostuvo que el nuevo espacio deportivo y las obras de urbanización modificarán el entorno del sur rosarino.

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La intervención se suma a las obras que ya se desarrollan en el sector, entre ellas los edificios de la Villa Sudamericana, el Centro Acuático y el parque Héroes de Malvinas.