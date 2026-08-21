Narcotráfico: interceptan en un camión un cargamento de 52 kilos de cocaína en Totoras La droga era transportada en dos mochilas por un camionero que fue detectado en un puesto de control en la ruta nacional 34 21 de agosto 2026 · 07:35hs

El procedimiento de Gendarmería se realizó en la ruta nacional 34, en Totoras. La cocaína viajaba en dos mochilas El cargamento de cocaína que fue descubierto en poder de un camionero en la ruta nacional 34

Un camionero fue detenido por Gendarmería Nacional en la ruta nacional 34, a la altura de Totoras, al ser descubierto mientras transportaba 52 kilos de cocaína. Según trascendió, la droga viajaba en dos mochilas dentro del rodado y el chofer iba solo.

El operativo se realizó en la madrugada del jueves a la altura del kilómetro 58 de esa vía. Fuentes oficiales indicaron que la droga fue detectada cuando los efectivos federales procedieron a la identificación y requisa de un camión Renault con acoplado cisterna, de bandera boliviana, que transportaba sustancias peligrosas.

Además de la droga, los gendarmes incautaron el camión, un teléfono celular y documentación considerada importante para el avance de la investigación. El camionero, de nacionalidad boliviana, quedó detenido a disposición de la Fiscalía Federal de Rosario. Según los voceros, el chofer enfrentará en las próximas horas la audiencia de imputación.

Qué valor tendría la cocaína incautada Las fuentes señalaron que el valor de la droga incautada llegaría a los 1.181 millones de pesos. Por el momento no trascendieron detalles sobre la identidad del chofer ni cuál era el destino final que tenía su viaje.

El cargamento de cocaína que fue descubierto en poder de un camionero en la ruta nacional 34