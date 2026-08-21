Di María puso en duda su futuro en Central: "Mi sueño era otro, mis ganas eran otras"

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Perú: un fuerte terremoto de magnitud 7,2 golpeó la región de Ayacucho
Economía
Las deudas le quitan lugar al consumo: los mayoristas piden cambios en el sistema
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Según la Justicia, Sergio Denis tuvo "la culpa" de su caída del escenario
Política
Fernando Cerimedo dijo que con Beller tenía una relación de amistad
Policiales
Un nene de 6 años falleció en San Justo y detuvieron a su madre
La Region
Cuti Carabajal y Sergio Torres en Máximo Paz: 10 horas de música gratuita
Policiales
Quedó preso por asesinato un hombre detenido en un control vehicular de rutina
La Ciudad
Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas
Economía
Lácteos Verónica se presentó en concurso de acreedores: deudas de $15.900 millones
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Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta
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Aumentan la recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida
Salud
Muerte súbita: buscan que los rosarinos sepan cómo actuar para salvar vidas
La Ciudad
La Municipalidad lanzó una diplomatura en gestión para sus equipos de salud
La Ciudad
Un choque múltiple en Circunvalación provocó importantes demoras
Policiales
Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas
Economía
Protesta de pymes frente a la Casa Rosada: "La situación es dramática y el futuro peor"
Información General
Cuánto falta para el próximo feriado y cuántos findes largos quedan en 2026
La Ciudad
Avanza la licitación para la renovación integral del parque Oeste
Policiales
San Justo: investigan la muerte de un niño de 6 años y detienen a la madre
La Ciudad
El municipio comprará 4.180 contenedores de carga lateral y trasera