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Di María puso en duda su futuro en Central: "Mi sueño era otro, mis ganas eran otras"

El delantero se mostró visiblemente golpeado tras la derrota del Canalla ante Corinthians y abrió un interrogante respecto a su continuidad en el club

21 de agosto 2026 · 08:31hs
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Ángel Di María analizó la serie ante Corinthians

Ángel Di María analizó la serie ante Corinthians, donde Central quedó eliminado de la Copa Libertadores

Ángel Di María quedó golpeado tras la eliminación de Central de la Copa Libertadores y puso en duda su continuidad en el club. Tras la derrota 1-0 ante Corinthians en Brasil, el delantero reconoció que necesita tiempo para definir qué hará en los próximos meses.

"Es un momento duro. Mi sueño era otro, mis ganas eran otras de poder continuar. Es fútbol. Ahora me va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo", expresó Di María en la conferencia de prensa posterior al partido.

La derrota ante el Timao terminó con el sueño continental del equipo rosarino, en un encuentro donde el Canalla no supo aprovechar el jugador de más que tuvo en gran parte del segundo tiempo tras la expulsión de Raniele.

El delantero analizó la serie y lamentó las oportunidades que Central no pudo aprovechar para cambiar el resultado: "Tuvimos ocasiones para convertir, no fue el partido que deseamos hacer. Nos costó un montón y cuando teníamos la pelota no pudimos concretar las que tuvimos".

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Di María también recordó el encuentro en Rosario: "En la ida podríamos haber ganado por uno o más goles, pero el fútbol es así. Ahora ellos con uno menos lograron convertirnos… a veces no te toca y hoy no se nos dio".

El capitán del Canalla también admitió: "Por momentos no supimos hacer lo mismo que hicimos de local, nos costó un montón".

El próximo objetivo de Central será el torneo Clausura, donde se encuentra en la disputa del título de la Tabla Anual, mientras Di María analizará cuál será el próximo paso de su carrera.

Fideo regresó a al cuadro rosarino a mediados de 2025. En junio de 2026 renovó su contrato con el club hasta junio de 2027, donde ya tendrá 39 años para ese entonces en caso de cumplirlo.

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