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Perú: un sismo de magnitud 6,7 golpeó la región de Ayacucho

El temblor se sintió en Ica, Arequipa e incluso en Cusco y Lima. No se reportaron muertes

20 de agosto 2026 · 17:50hs
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Perú: un sismo de magnitud 6,7 golpeó la región de Ayacucho

Un fuerte sismo de magnitud 6,7 se registró a las 13 de este jueves en Perú, con epicentro localizado en la región de Ayacucho, a 31 kilómetros de Aniso, sin que hasta el momento se reportaran víctimas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se produjo a las 13 (las 15 en Argentina) y tuvo su epicentro a 31 kilómetros de Aniso y a 153 kilómetros de Nazca. El temblor tuvo una profundidad de 99 kilómetros.

El sismo se sintió en varias regiones del sur de Perú, incluidas Ica, Arequipa, Huancavelica, Apurimac y Cusco. También en Lima.

Luis Vásquez, jefe de Defensa Civil, indicó que tenían reportes de dos personas lesionadas mientras evacuaban sus hogares durante el sismo en la capital de Parinacochas.

También se hallaron daños en 22 viviendas, seis centros de salud y un colegio en varios distritos de Ayacucho y Cusco.

>> Leer más: Aumenta a 6.438 la cifra de muertos por los sismos del 24 de junio en Venezuela

Vásquez añadió que en Coracora se observaron derrumbes de piedras en cerros colindantes.

Los temblores son frecuentes en Perú ya que el país se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, con frecuente actividad sísmica.

En 2007, en una provincia de la región de Ica, un terremoto de 7,9 de magnitud dejó casi 600 muertos.

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