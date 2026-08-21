Proyectan un "condominio para pymes" a la vera de la autopista Rosario-Córdoba

El proyecto inédito en la ciudad contempla 54 unidades para empresas, oficinas y locales comerciales. La iniciativa está en la etapa final de aprobación municipal y prevén presentarla la semana próxima

El proyecto para Pymes contempla la construcción de un complejo con unidades destinadas a actividades productivas y comerciales, además de oficinas, locales y una serie de servicios de uso compartido.

Un nuevo desarrollo inmobiliario pensado para pequeñas y medianas empresas avanza a la vera de la autopista Rosario-Córdoba . El proyecto, que puertas adentro ya comenzó a ser definido como un “condominio para pymes ” inédito en la ciudad , contempla la construcción de un complejo con unidades destinadas a actividades productivas y comerciales, además de oficinas, locales y una serie de servicios de uso compartido.

La carpeta con el proyecto está actualmente en el despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad y, según indicaron fuentes vinculadas a la iniciativa, estaría próxima a obtener la aprobación del Ejecutivo. La previsión es que el próximo jueves se realice la presentación del emprendimiento , con el objetivo de que las unidades comiencen a salir a la venta.

El desarrollo, denominado CondoPyme ROS001 , estará ubicado sobre uno de los principales corredores de conexión de Rosario con el área metropolitana y el centro del país, a pocos minutos de avenida Circunvalación, Funes y el aeropuerto de Fisherton. Se trata de un proyecto novedoso porque incorpora conceptos más contemporáneos y circulares , ya que su planificación está en torno a plataformas digitales para reserva y uso de espacios, servicios, vehículos y maquinarias comunes .

La propuesta apunta a empresas que necesitan ampliar su infraestructura o contar con un espacio propio para desarrollar su actividad, pero incorpora una particularidad: parte de los servicios, instalaciones y equipamiento estarán centralizados para ser utilizados por las firmas radicadas en el predio. Los desarrolladores definen el modelo como “Infraestructura como Servicio”, una suerte de esquema de expensas comunes aplicado al funcionamiento de un complejo empresarial.

De acuerdo con la documentación del proyecto, el complejo estará compuesto por 54 unidades distribuidas en cuatro tipologías. La mayor parte corresponde a unidades tipo B: son 24, con una superficie de 313,29 metros cuadrados cada una. A ellas se suman 20 unidades tipo A, de 293,14 metros cuadrados, cinco unidades tipo C, de 342 metros cuadrados, y otras cinco tipo D, de 433,22 metros cuadrados.

Las naves industriales tendrán superficies de entre 300 y 500 metros cuadrados aproximadamente, pisos de hormigón de alta resistencia, muros divisorios de bloques de hormigón, núcleo sanitario y oficina, además de servicios de agua potable, desagües y fibra óptica.

El masterplan incorpora además un edificio central y un sector de oficinas. Entre el primer y segundo piso se proyectan 1.130 metros cuadrados de oficinas, mientras que los locales comerciales sumarán 2.449,58 metros cuadrados. También habrá espacios de menor escala destinados a depósitos o bodegas industriales.

>> Leer más: Santa Fe pone en marcha una herramienta inédita con el Mercado Argentino de Valores para financiar pymes

Servicios comunes

Uno de los diferenciales del proyecto estará en los servicios comunes. El edificio central prevé un área de almacenamiento de equipamiento, coworking de 98 metros cuadrados con 20 puestos de trabajo, comedor con cocina para 40 personas, vestuarios, boxes de baños y espacios para guardado de pertenencias. En la terraza se proyectan quinchos divisibles, sectores de living y comedor, parrillas y espacios abiertos.

También se plantea un sistema de equipamiento logístico bajo demanda. Las empresas podrán reservar autoelevadores de tres toneladas, elevadores tipo tijera y zorras, evitando que cada firma tenga que adquirir individualmente maquinaria que puede tener un uso ocasional.

La administración del complejo estará atravesada por una aplicación propia. Desde allí se prevé gestionar accesos biométricos, autorizar visitas mediante códigos QR, reservar maquinaria, salas de reuniones y espacios comunes, consultar y pagar expensas y realizar reclamos. La plataforma también contempla funciones vinculadas con la seguridad y el control administrativo del predio.

En materia de infraestructura, el proyecto incluye vigilancia las 24 horas, analítica de video y control de accesos. También contará con una subestación transformadora propia de 13,2 kV provista por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), un aspecto especialmente relevante para las actividades productivas que requieren mayor capacidad energética.

El plano muestra un ingreso central y calles internas para organizar la circulación de vehículos particulares, utilitarios y transporte de cargas entre las distintas unidades. El emprendimiento está delimitado por calle El Charrúa, calle Cochabamba y una calle de tierra, según surge de la documentación técnica presentada.

>> Leer más: Seis de cada diez pymes empeoraron su situación en el primer semestre

Apoyo municipal

Desde el municipio señalaron que el proyecto contó con asesoramiento técnico y administrativo para facilitar su desarrollo y adecuación a la normativa. El acompañamiento forma parte de una política que busca agilizar consultas de los sectores productivos y generar condiciones para la radicación de nuevas inversiones en Rosario.

“Rosario es una ciudad productiva, y nuestro rol es facilitar que ese entramado productivo crezca cada vez más. Aun en un contexto económico como el actual, los empresarios rosarinos siguen eligiendo invertir en su ciudad y eso habla de quienes somos”, señaló el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopergolo.

El funcionario destacó además el acompañamiento municipal al emprendimiento: “En este caso, muy contentos por estar acompañando esta inversión privada. Somos una gestión de puertas abiertas, estamos para facilitar el desarrollo productivo de nuestra ciudad”.

Detrás del emprendimiento participan actores vinculados al desarrollo inmobiliario, la construcción y la comercialización. Según la presentación institucional, los socios de CondoPyme acumulan más de 20 años de trayectoria en esos sectores y el proyecto articula el trabajo de Desarrollador DM, la constructora Leiten ARG y Century 21 en el área comercial.

La ubicación sobre la autopista Rosario-Córdoba es uno de los principales argumentos del desarrollo. La conexión con Rosario y las localidades del oeste metropolitano convirtió a ese corredor en una zona de creciente interés para actividades industriales, logísticas y de servicios.

El proyecto atraviesa ahora una instancia administrativa clave. Con la aprobación municipal como paso previo a su lanzamiento comercial, la intención de los desarrolladores es presentar formalmente CondoPyme ROS001 el próximo jueves y, a partir de entonces, comenzar a ofrecer las unidades en el mercado.