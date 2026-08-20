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Intento de femicidio en Rosario: una joven fue atacada por su novio con un cuchillo

Ocurrió en Paraguay al 1700. La víctima fue derivada al Hospital de Emergencias con múltiples heridas y debió ser intervenida quirúrgicamente

    20 de agosto 2026 · 18:54hs
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    Violencia de género. El intento de femicidio ocurrió en Paraguay al 1700.

    Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

    Violencia de género. El intento de femicidio ocurrió en Paraguay al 1700.

    Una joven de 18 años resultó con múltiples heridas de arma blanca tras un intento de femicidio. Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió cerca de las 16 de este jueves cuando un joven de 19 años agredió con un cuchillo a la chica, provocándole múltiples heridas en el cuerpo.

    Un llamado al 911 solicitó auxilio desde un domicilio de Paraguay al 1700, donde una mujer fue llevada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con heridas de arma blanca.

    Según testimonios recolectados, su pareja de 19 años la agredió a cuchillazos y posteriormente intentó quitarse la vida, por lo que fue llevado al Hospital Centenario. La joven, por su parte, debió ser intervenida quirúrgicamente.

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