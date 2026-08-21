Franco Colapinto finalizó 13° el único ensayo con Pierre Gasly con un Alpine esperanzador

Volvió la Fórmula 1 tras un mes y con Pierre Gasly el Alpine evolucionó con las mejoras. Franco Colapinto, sin ellas, no desentonó en Zandvoort

Franco Colapinto y el Alpine sin las actualizaciones que lleva Pierre Gasly para Zandvoort.

Después de un largo parate de vacaciones, la Fórmula 1 volvió a la pista con la única práctica libre en Zandvoort para el GP de Países Bajos . Y Franco Colapinto , con un Alpine sin las actualizaciones que lleva Pierre Gasly , no desentonó. La buena noticia es que el francés estuvo claramente un paso adelante.

Alpine trajo varias actualizaciones en el A526, pero solo disponible para el piloto número uno del equipo. Y en el único ensayo, lo metió en un prometedor octavo puesto, a menos de un segundo del mejor tiempo de Kimi Antonelli.

El argentino, con el auto "viejo", quedó 13°, a 915 milésimas de Gasly.

A las 11.30 de este viernes será la clasificación para la carrera sprint de este sábado a las 7, mientras que la clasificación para la carrera será desde las 11. El GP de Países Bajos se largará a las 10 del domingo.

Antonelli, Norris, Russell, Hamilton, Leclerc, Piastri, Hulkenberg, Gasly, Bortoleto y Lindblad cerraron el top ten.

Detrás, Verstappen, Alonso, Colapinto, Lawson, Bearman, Ocon, Tsunoda, Stroll, Albon, Bottas, Pérez y Sainz cerraron el ensayo.

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Qué pasó en el único ensayo de Zandvoort

Los Alpine fueron de los pocos que tiraron de entrada con goma Intermedia, porque había llovido antes del ensayo. Ahí Colapinto fue más rápido que Gasly.

Pero toda la primera parte, hasta faltando 20 minutos, fue de tanda larga para Colapinto. Estuvo casi 25 minutos en pista con el compuesto duro, quedando en ese lapso apenas por encima de Carlos Sainz, que calzó blandas y anduvo más afuera de la pista que adentro.

El argentino quedaba a 2,8s de Charles Leclerc, que calzó medias.

Gasly en tanto, dio menos vueltas con duros y marcó un interesante tiempo, a 1s del monegasco.

A 12' del final, el argentino calzó gomas blandas y quedaba a 0,6s de Leclerc. Recién ahí salió el resto con el mismo neumático, de clasificación.

Todos fueron bajando los tiempos, Lewis Hamilton se puso primero y Gasly metió un gran tiempo, a 0.7s de la punta. Colapinto quedaba a 1,6s.

Los Audi se metían en el medio del francés, pero con gomas medias, lo que habló de un potencial creciente. Y el Aston Martin de Fernando Alonso hacía un mejor tiempo que el argentino.

Ya no hubo para más, salvo para que Kimi Antonelli se quede con lo mejor. Gasly quedó 8° y Colapinto 13°, pero con casi un segundo de diferencia entre ambos.