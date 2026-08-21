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Copa Santa Fe: el femenino de Social Lux quiere dar el último paso en el Paraje El Timbó

Las Pioneras de Rosarina y vigentes campeonas santafesinas, listas para disputar la segunda final ante Defensores de la Costa por la Copa Santa Fe 2026

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

21 de agosto 2026 · 06:10hs
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Copa Santa Fe 2026: Jenise Busquet y Magalí Acosta junto a Lionel Messi en la producción de Ovación. Las chicas del Mercadito palpitaron la segunda final que disputará a 700 km de Rosario. 

Copa Santa Fe 2026: Jenise Busquet y Magalí Acosta junto a Lionel Messi en la producción de Ovación. Las chicas del Mercadito palpitaron la segunda final que disputará a 700 km de Rosario. 
Social Lux Femenino. Busquet(capitana)

Social Lux Femenino. Busquet(capitana), Mauro Palacios (técnico) y Magalí Acosta (defensora).
Mercadito. Las futbolistas Magalí Acosta y Janise Busquet. Las referentes de Social Lux.  

Mercadito. Las futbolistas Magalí Acosta y Janise Busquet. Las referentes de Social Lux.  
Social Lux. El plantel de Mercadito que derrotó a Defensores de la Costa 5 a 1 en Ludueña. 

Social Lux. El plantel de Mercadito que derrotó a Defensores de la Costa 5 a 1 en Ludueña. 
Cuerpo técnico. Mauro Palacios y el excelente grupo de colaboradores. 

Cuerpo técnico. Mauro Palacios y el excelente grupo de colaboradores.  

En el Paraje El Timbó (Avellaneda), las chicas de Social Lux quieren seguir haciendo historia en el fútbol femenino y el domingo a las 16 buscarán quedarse con el bicampeonato de la Copa Santa Fe 2026. En la ida, las verdolagas se alzaron con un triunfo ante Defensores de la Costa, en barrio Ludueña por 5 a 1.

Las pioneras de la Asociación Rosarina de Fútbol y vigentes campeonas tienen todo listo para disputar la segunda final en calidad de visitante en la complicada reducto de la chicas de Defensores de la Costa.

En la previa del encuentro en Paraje El Timbó, el técnico Mauro Palacios y las jugadoras Magalí Acosta y Janise Busquet dialogaron con Ovación sobre el trascendental choque que las puede catapultar al bicampeonato provincial, un hecho histórico para el fútbol rosarino.

Leer más: Se fue de Central y hoy es el goleador del Clausura: "Me encantaría volver a jugar con Di María"

Cuerpo técnico. Mauro Palacios y el excelente grupo de colaboradores.

Cuerpo técnico. Mauro Palacios y el excelente grupo de colaboradores.

Mauro Palacios (DT)

“Estamos metidos y preparando todo para la segunda final que se disputará a 700 kilometros. Es una final y vamos por la consagración. Estamos cerca de coronar una gran temporada en la Copa Santa Fe, en la ida sacamos una buena ventaja, pero esto es fútbol, nos quedan 80 minutos y el plantel está muy bien para conquistar el bicampeonato para todo el fútbol rosarino”, confió el DT del Mercadito.

El joven entrenador se refirió al momento que está atravesando en su segundo año al frente del equipo verdolaga. “El plantel sabe que tiene un gran desafío por delante, pero también siente el respaldo de toda una ciudad.

Social Lux, las Pioneras de la Rosarina

La expectativa es enorme. Las chicas son muy unidas, tiran todas para el mismo lado con un objetivo claro: seguir haciendo historia y llevar a Rosario lo más lejos posible”, sostuvo el técnico.

Las chicas contarán con un gran acompañamiento de los simpatizantes en la segunda final: “El apoyo también llega desde afuera: la comisión está empujando y trabajando para hacer posible el viaje, mientras que familiares, hinchas y mucha gente de Rosario se hacen sentir y empujan al equipo en cada paso. Esta Copa Santa Fe también es de la gente. Es de Rosario, de las jugadoras que dejan todo en cada partido y de todos los que creen en el crecimiento del fútbol femenino”, enfatizó Palacios.

Mercadito. Las futbolistas Magalí Acosta y Janise Busquet. Las referentes de Social Lux.

Mercadito. Las futbolistas Magalí Acosta y Janise Busquet. Las referentes de Social Lux.

Janise Busquet (capitana)

“Estoy tranquila porque creo que tenemos un muy gran equipo, que venimos haciendo las cosas muy bien y que partido a partido se va plasmando lo que vamos haciendo, y eso creo que es fundamental.

Disputar una final con el club que llevás en el corazón no tiene precio, es un desafío lindo para todas las jugadoras querer para ser competitivas cada vez que nos toque. Estar muy bien de la cabeza más que nada y asumir las cosas con compromiso, con responsabilidad. Me parece que siempre te lleva a un resultado positivo. Este plantel siempre va a querer más y el domingo queremos seguir haciendo historia en el fútbol provincial”, señaló la capitana de Social Lux.

Social Lux Femenino. Busquet(capitana), Mauro Palacios (técnico) y Magalí Acosta (defensora).

Social Lux Femenino. Busquet(capitana), Mauro Palacios (técnico) y Magalí Acosta (defensora).

Magalí Acosta (futbolista)

“No veo la hora que llegue el partido y salir a defender los colores de Social Lux y rubricar con un título lejos de casa, sería inolvidable. Mercadito es una familia, estamos todos unidos, es el club de barrio, en el corazón de Ludueña. Todo eso representa Social Lux, es mucho para nosotras y somos muy felices”, explicó Magalí Acosta.

La futbolista que lleva trece años en el equipo y campeona vigente se refirió a la nueva final que disputarán. “Para mí no hay diferencias con el torneo 2025. Vivimos todos los partidos de la misma manera. Son diferentes y trabajamos para eso. Y en esta final vamos a defender la Copa y para traerla nuevamente a casa”, enfatizó Acosta.

La experimentada defensora del Mercadito dejó un claro mensaje para el fútbol femenino. “Me siento muy feliz y orgullosa de poder representar a Social Lux, pero también vamos a representar al fútbol femenino de Rosario”.

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El camino a la final

Social Lux comenzó jugando la Copa en los 16avos ante Santa Catalina (Capitán Bermúdez): en la ida ganó 1 a 0 con tanto de Lara Groia y en la vuelta goleó por 4 a 2 (Evelyn Peralta, Nerina Carruchthers, Pamela Chindamo y Brisa Cortes).

En octavos enfrentó a Morning Star. En la ida venció 4 a 1 (Nerina Carruchthers, Lara Groia, Janise Busquet y Giulina Nebuloni) y en la revancha ganó 2 a 0 (Giulina Nebuloni y Rocio Serra).

En cuartos jugó ante Def. de Armstrong. En Ludueña ganó 3 a 1 (Evelyn Peralta, Brisa Cortes, Lara Groia) y en la revancha volvió a repetir el 3 a 1 (Lara Groia, Brisa Cortes, Giulina Nebuloni).

En semifinales enfrentó a Adiur y el resultado global finalizó 3 a 3 pero en los penales Marcadito ganó 3 a 2. En su cancha había ganado 2 a 0 (Rocío Serra, Melisa Alfonso) y en la vuelta perdió 3 a 1.

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