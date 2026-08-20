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Cuti Carabajal y Sergio Torres llegan a Máximo Paz: más de 10 horas de música con entrada gratuita

El encuentro será el 11 de octubre en el Paseo del Encuentro, con más de diez horas de música en vivo. Folklore, cumbia santafesina, concurso de asadores, gastronomía y feria de artesanos formarán parte de la propuesta

20 de agosto 2026 · 15:44hs
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Cuti Carabajal y Sergio Torres llegan a Máximo Paz: más de 10 horas de música con entrada gratuita

El próximo 11 de octubre, Máximo Paz será escenario de “La Juntada”, una jornada que reunirá música popular, gastronomía y tradición durante más de diez horas en el Paseo del Encuentro, con entrada libre y gratuita.

La propuesta está pensada como un gran encuentro al aire libre para vecinos de la localidad y visitantes de toda la región. A lo largo del día habrá espectáculos musicales, concurso de asadores, food trucks gastronómicos y feria de artesanos, en una programación que comenzará desde temprano y se extenderá hasta la noche.

La grilla ya tiene sus primeros dos grandes nombres confirmados. Por el lado del folklore estará Cuti Carabajal, referente de la chacarera e integrante de una de las familias fundamentales de la música popular de Santiago del Estero. A él se suma Sergio Torres, una de las voces más reconocidas de la cumbia santafesina y protagonista de una extensa trayectoria dentro de la música tropical.

Las dos confirmaciones anticipan el perfil que tendrá el festival: un encuentro entre distintas expresiones de la música popular argentina, con el folklore, la chacarera y la cumbia santafesina como protagonistas. La grilla todavía no está cerrada y en las próximas semanas se anunciarán nuevos artistas de ambos géneros.

Todas las novedades podrán seguirse a través de la cuenta oficial de Instagram @lajuntada.argentina, donde se irán comunicando las actualizaciones de la grilla, nuevos artistas, precios y modalidades de acceso, además de la información para quienes quieran participar del concurso de asadores.

Más de diez horas de música, gastronomía y tradición

La presencia de Cuti Carabajal y Sergio Torres permite empezar a delinear una programación que buscará reunir públicos y generaciones alrededor de dos expresiones fuertemente vinculadas a la cultura popular de la región.

Pero La Juntada no comenzará con los primeros acordes sobre el escenario. El concurso de asadores será uno de los atractivos desde temprano, por lo que el público podrá acercarse al Paseo del Encuentro desde las primeras horas para disfrutar de una jornada completa.

La competencia se complementará con una zona de food trucks gastronómicos y una feria de artesanos, antes de dar paso a los principales espectáculos musicales. En total, serán más de diez horas de actividades pensadas para disfrutar del predio durante todo el día.

La entrada al Paseo del Encuentro será libre y gratuita durante toda la jornada.

Sector preferencial: cuánto cuesta y cómo conseguir entradas

Para quienes quieran disfrutar de los espectáculos con mayor comodidad, habrá además un sector preferencial frente al escenario.

Los accesos tendrán un valor inicial de $10.000 para la primera tanda e incluirán silla y lugar en tablón, además de una barra exclusiva para quienes cuenten con entrada al sector.

Las entradas para el sector preferencial pueden adquirirse online a través de la ticketera etickets.com.ar.

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