Volcó un camión con vacas en Circunvalación y detuvieron a cinco personas por robo

El incidente derivó en un amplio operativo policial entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Este viernes se implementaron cortes de tránsito

Un camión jaula volcó a última hora del jueves 20 de agosto de 2026 en avenida Circunvalación y Ayacucho. La policía arrestó a cinco personas durante la búsqueda de las vacas que habían escapado.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este viernes dos cortes de tránsito por un siniestro vial sobre avenida Circunvalación . El procedimiento se inició por el vuelco de un camión con vacas y cinco personas fueron detenidas en Villa Gobernador Gálvez mientras la policía rastreaba al ganado.

Los animales quedaron sueltos sobre la calzada desde la noche del último jueves, a la altura del extremo sur de la calle Ayacucho. El conductor pidió ayuda rápidamente, ya que varias personas se habían acercado a buscar a los bovinos y algunos fueron faenados antes de la intervención de las fuerzas de seguridad provinciales.

Antes de la una de la mañana de este viernes, la policía arrestó a un grupo de sospechosos y secuestró dos camionetas en la zona de Pueblo Nuevo. El acoplado del vehículo de carga quedó detenido sobre la mano de Circunvalación que va hacia el río Paraná y la circulación permanecía bloqueada al amanecer.

El chofer de 37 años perdió el control alrededor de las 22.30 del último jueves en inmediaciones del Parque Regional Sur. Alexis A. denunció que las vacas empezaron a dispersarse y algunos vecinos trataron de robárselas en medio de la noche.

Foto: Policía de Santa Fe.

Una parte de los animales fue recapturada y quedó bajo resguardo. Otros, en cambio, fueron faenados en el lugar.

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Los agentes de las fuerzas de seguridad abrieron fuego con municiones antitumulto para disuadir a quienes pretendían robar la carne de los bovinos muertos. Además de los disparos con escopeta, el operativo contó con la participación de personal de Prefectura Naval Argentina, los bomberos y empleados de Corredores Viales SA.

Foto: Policía de Santa Fe.

Dos horas más tarde, agentes del Comando Radioeléctrico de Pueblo Esther y Alvear interceptaron a cinco presuntos ladrones en Cervantes y La Cambeira. Luego del hallazgo de los restos de los animales en las cajas de dos camionetas, la policía demoró a Cristian C. (55), Ignacio C. (26), Alexis C. (33), Cristian C. (38) y Neri B. (38).

¿Dónde hay cortes de tránsito este viernes en Rosario?

Según fuentes oficiales, Circunvalación quedó bloqueada entre las avenidas San Martín y Nuestra Señora del Rosario este viernes a la mañana. Si bien el camión Scania del chofer oriundo de San Justo ya había sido retirado, todavía quedaba alguna vaca suelta en la zona y otros animales adentro del acoplado estacionado en la banquina.

avenida circunvalación Rosario: corte total de calzada por vuelco de camión en KM. 24 sentido hacia el norte entre pueblo Nuevo y Ayacucho. Se realizan desvíos en: KM 21 altura San Martín y en KM 25 altura Nuestra Señora del Rosario. Respetar indicaciones y prever… — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) August 21, 2026

Por otra parte, la Municipalidad anunció los siguientes cortes de tránsito por obras para la jornada: